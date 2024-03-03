Начинающие дачники очень часто грешат чрезмерным внесением азотных удобрений и перепревшего навоза под картофель. А между тем, картофель требует больше калия и фосфора, чем азота, и умеренно плодородной почвы.

Ежегодно в Украине выращивается в среднем 19,5 млн тонн картофеля. Еще бы, почвенно-климатические условия Украины позволяют получать урожаи картофеля в 250- 400 ц/га и выше - в зависимости от применяемой технологии, плодородия почвы и биологических особенностей сорта. Есть у украинцев и свои секреты выращивания этого овоща.

Если верить агрономам, то стандартный урожай с куста картофеля должен иметь один или два очень больших клубня, несколько средних или стандартных размеров и несколько маленьких. Однако бывает, что весь урожай однородно мелкий и это действительно печальная ситуация. В таком случае прежде чем винить погоду, нужно вспомнить свои действия от посадки до сбора урожая, чтобы впредь не допускать ошибок по уходу.

Так, агрономы утверждают, что если картофель не подкармливать в процессе цветения и после него, то собрать действительно хороший урожай данной культуры не удастся.

Чем подкормить картофель для роста клубней Без таких микроэлементов, как марганец, бор, цинк и селен клубни не наберут ни величины, ни вкуса. Картофель нуждается в двух видах удобрений: органические – навоз, перегной, компост, древесная зола, торф, сидераты . Они экологичны и содержат в своем составе все необходимые для роста и развития микроэлементы;

. Они экологичны и содержат в своем составе все необходимые для роста и развития микроэлементы; минеральные.

Чтобы на корнях образовывались обильные крупные клубни, картофельный куст нуждается в питательных веществах. Однако получить их из почвы в достаточном количестве растение может далеко не всегда. Подкармливать грядки нужно трижды за сезон:

во время активной вегетации (конец мая или начало июня) — азотными смесями;

в период развития бутонов — древесной золой или сульфатом калия;

в начале цветения — суперфосфатом или другими фосфорными смесями.

Можно сократить подкормку до двух раз, смешав калийное и фосфорное удобрение.

Подкормка во время цветения

Считается, что период цветения картофеля и завязывания плодов является лучшим для проведения внекорневой подкормки.

Кальциевая селитра помогает огородникам сразу с несколькими вопросами: улучшает качество плодов, увеличивает размер клубней и делает картофель более устойчивым перед вредителями.

Для приготовления активного состава на ведро воды используют 1 ст. л. кальциевой селитры.

Подкормка после цветения

Монокалийфосфат совершит чудо на картофельной грядке, если подкормить растения в первые 2 недели после цветения. Можно использовать другие удобрения, которые содержат фосфор. В июле картофелю не нужен азот, поэтому использование таких подкормок станет лишним делом.

Усилить действие монокалийфосфата можно с помощью борной кислоты, которую предварительно растворяют в небольшом количестве теплой воды. На ведро жидкости используют 2 г средства. Затем в раствор добавляют 1 ст. л. монокалийфосфата.

Активный состав вносят по листу. Если подкармливать картофель данным средствам под корень, то произойдет разрастание корней в ущерб клубням.

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