Ежегодно в Украине выращивается в среднем 19,5 млн тонн картофеля. Еще бы, почвенно-климатические условия Украины позволяют получать урожаи картофеля в 250- 400 ц/га и выше - в зависимости от применяемой технологии, плодородия почвы и биологических особенностей сорта. Есть у украинцев и свои секреты выращивания этого овоща.

Если верить агрономам, то стандартный урожай с куста картофеля должен иметь один или два очень больших клубня, несколько средних или стандартных размеров и несколько маленьких. Однако бывает, что весь урожай однородно мелкий и это действительно печальная ситуация. В таком случае прежде чем винить погоду, нужно вспомнить свои действия от посадки до сбора урожая, чтобы впредь не допускать ошибок по уходу.

Очень мелкий картофель

Так, агрономы утверждают, что если картофель не подкармливать в процессе цветения и после него, то собрать действительно хороший урожай данной культуры не удастся.

Чем подкормить картофель для роста клубней
Без таких микроэлементов, как марганец, бор, цинк и селен клубни не наберут ни величины, ни вкуса. Картофель нуждается в двух видах удобрений:
  • органические – навоз, перегной, компост, древесная зола, торф, сидераты. Они экологичны и содержат в своем составе все необходимые для роста и развития микроэлементы;
  • минеральные.

Чтобы на корнях образовывались обильные крупные клубни, картофельный куст нуждается в питательных веществах. Однако получить их из почвы в достаточном количестве растение может далеко не всегда. Подкармливать грядки нужно трижды за сезон:

  • во время активной вегетации (конец мая или начало июня) — азотными смесями;

  • в период развития бутонов — древесной золой или сульфатом калия;

  • в начале цветения — суперфосфатом или другими фосфорными смесями.

Можно сократить подкормку до двух раз, смешав калийное и фосфорное удобрение.

Подкормка во время цветения

Считается, что период цветения картофеля и завязывания плодов является лучшим для проведения внекорневой подкормки.

Кальциевая селитра помогает огородникам сразу с несколькими вопросами: улучшает качество плодов, увеличивает размер клубней и делает картофель более устойчивым перед вредителями.

Для приготовления активного состава на ведро воды используют 1 ст. л. кальциевой селитры.

Подкормка после цветения

Монокалийфосфат совершит чудо на картофельной грядке, если подкормить растения в первые 2 недели после цветения. Можно использовать другие удобрения, которые содержат фосфор. В июле картофелю не нужен азот, поэтому использование таких подкормок станет лишним делом.

Усилить действие монокалийфосфата можно с помощью борной кислоты, которую предварительно растворяют в небольшом количестве теплой воды. На ведро жидкости используют 2 г средства. Затем в раствор добавляют 1 ст. л. монокалийфосфата.

Активный состав вносят по листу. Если подкармливать картофель данным средствам под корень, то произойдет разрастание корней в ущерб клубням.

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