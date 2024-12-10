Бывшая звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась простым рецептом популярного тортика, после которого вы забудете о магазинном "Наполеоне".

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить в домашних условиях идеальный торт "Наполеон".

Для теста на "Наполеон" звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет следующие ингредиенты:

масло сливочное 82% - 200 г

сметана 10-20% — 200 г

яйцо – 1 шт.

сода – 7 г

соль – 1 г

мука – 500 г

Для крема нам понадобится:

молоко – 1 л

крахмал кукурузный – 40 г

мука – 40 г

сахар – 200 г

масло сливочное 82% - 200 г

ванильный сахар – по желанию

Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает замороженное сливочное масло на терке, добавляет муку и растирает в крошку. Отдельно смешиваем сметану с яйцом, содой и солью. Добавляем к сметане крошку и замешиваем тесто.

Готовое тесто делим на 11 частей, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике охлаждаться часа на два.

Для приготовления "Наполеона" на форму диаметром 22 см "Мастер Шеф" Лиза Глинская раскатывает каждый кусочек теста в круг диаметром 24 см, а затем обрезает по форме. Делаем на тесте проколы вилкой и выпекаем коржи и обрезки при 180 градусах примерно 5-6 минут.

Чтобы приготовить крем, сначала "Мастер Шеф" Лиза Глинская доводит до кипения молоко.

Яйца размешиваем до однородности с сахаром. Всыпаем муку, крахмал, еще раз хорошо перемешиваем. Добавляем треть молока, перемешиваем и выливаем смесь в сотейник к молоку. Ставим на средний огонь и провариваем пол минуты после закипания, постоянно помешивая.

Снимаем смесь с плиты и перекладываем в миску. Добавляем ванильный сахар, холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перемешиваем до однородности.

Собираем торт "Наполеон", смазывая каждый каждый корж примерно 3 ст.л. крема. Украшаем торт крошкой из обрезков коржей и измельченными орешками.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.