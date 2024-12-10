Рецептом пикантной, невероятно вкусной и ароматной мясной солянки, которая поможет согреться в холодные зимние дни, поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
На 5-литровую кастрюлю солянки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мясо (шеф-повар берет телячьи ребра, но можно брать другую часть телятины, или даже курицу) - 1-1,2 кг
- копчености и колбасы – 600 г
- соленый огурец – 200 г
- оливки или маслины без косточки – 100 г
- каперсы – 50 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- перец чили – 10 гр
- чеснок – 5-7 зубчиков
- томаты в собственном соке – 1 банка (400 г) или томатная паста
- специи (перец, лавровый лист, копченая паприка)
По желанию для сытности можете добавить 3-4 картофелины.
Сначала отвариваем телятину или другое мясо. Телятину варим минимум час, а тем временем подготовим остальные ингредиенты.
"Я варю суп на второй воде. То есть первый раз заливаю мясо холодной водой, даю закипеть, выливаю, промываю, заливаю водой и уже варю бульон", – рассказала шеф-повар.
Лук, соленый огурец, все колбасы и копчености режем кубиками, морковь натираем на мелкой терке. Лук с морковью начинаем обжаривать. Через несколько минут добавляем колбасы и копчености и обжариваем. После этого добавляем соленые огурцы, жарим еще две-три минуты и в конце добавляем томаты и специи.
"Если Вы брали не ребра, то надо достать мясо и тоже нарезать его кубиком. И закинуть обратно в бульон. Далее к бульону добавляем нашу зажарку", – объяснила шеф-повар.
Также добавляем в солянку маслины или оливки, каперсы. Добавляем паприку, перец. Солить солянку не нужно, вместо этого можно добавить рассол с огурцов и каперсов.
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