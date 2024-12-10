Для приготовления мясной солянки каждый раз можете брать разный набор колбас и копченостей, чтобы найти тот вариант, который для вас будет самым вкусным.

Рецептом пикантной, невероятно вкусной и ароматной мясной солянки, которая поможет согреться в холодные зимние дни, поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

На 5-литровую кастрюлю солянки нам понадобятся следующие ингредиенты:

мясо (шеф-повар берет телячьи ребра, но можно брать другую часть телятины, или даже курицу) - 1-1,2 кг

копчености и колбасы – 600 г

соленый огурец – 200 г

оливки или маслины без косточки – 100 г

каперсы – 50 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь - 1 шт.

перец чили – 10 гр

чеснок – 5-7 зубчиков

томаты в собственном соке – 1 банка (400 г) или томатная паста

специи (перец, лавровый лист, копченая паприка)

По желанию для сытности можете добавить 3-4 картофелины.

Сначала отвариваем телятину или другое мясо. Телятину варим минимум час, а тем временем подготовим остальные ингредиенты.

"Я варю суп на второй воде. То есть первый раз заливаю мясо холодной водой, даю закипеть, выливаю, промываю, заливаю водой и уже варю бульон", – рассказала шеф-повар.

Лук, соленый огурец, все колбасы и копчености режем кубиками, морковь натираем на мелкой терке. Лук с морковью начинаем обжаривать. Через несколько минут добавляем колбасы и копчености и обжариваем. После этого добавляем соленые огурцы, жарим еще две-три минуты и в конце добавляем томаты и специи.

"Если Вы брали не ребра, то надо достать мясо и тоже нарезать его кубиком. И закинуть обратно в бульон. Далее к бульону добавляем нашу зажарку", – объяснила шеф-повар.

Также добавляем в солянку маслины или оливки, каперсы. Добавляем паприку, перец. Солить солянку не нужно, вместо этого можно добавить рассол с огурцов и каперсов.

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