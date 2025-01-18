В 2025 году изменения в условиях отсрочки от мобилизации сильно повлияют на количество лиц, которые могут избежать призыва на военную службу.

Согласно новым нормам, определенные категории населения больше не будут иметь права на отсрочку.

Как пишет 24 канал, в 2025 году отсрочку не смогут получить студенты, которые учатся на заочной или вечерней форме обучения, а также получающие второе или третье высшее образование. Дополнительно, в этом году отсрочка не будет предоставляться родителям, имеющим трое или более несовершеннолетних детей, но вместе с тем имеют задолженность по алиментам.

Еще одно важное нововведение касается лиц, у которых жена имеет третью группу инвалидности. Они также не могут получить отсрочку, за исключением нескольких особых случаев. К тем, кто не сможет получить отсрочку в 2025 году, такое относятся ухаживающие за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут позаботиться другие трудоспособные родственники или близкие; одинокие родители, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюрьме (т.е. теоретически может заботиться о ребенке/детях).

Лица, ранее были ограниченно пригодными, но после повторной ВЛК признаны годными к военной службе и работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они не были забронированы работодателями - отсрочку от мобилизации тоже не получат. Также отсрочка аннулируется, если человек подал ложную информацию для его получения, или если он не выполняет обязательств по уходу за другими лицами.

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