Если вы любите чизкейки, то обязательно попробуйте этот оригинальный вариант от судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.

Известный шеф-повар и ресторатор, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальный домашний чизкейк.

На этот раз "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил добавить в чизкейк персики, но можно заменить их другими фруктами или ягодами, или вообще обойтись без него.

Для основы чизкейка "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

240 г муки

90 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

1 яйцо

2 щепотки соли

Для сырной массы:

400 г сливочного сыра

100 г сахара

40 г сметаны

ванильный сахар

1 яйцо

Кроме того, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дополнил чизкейк крамблом (хрустящей крошкой сверху), для приготовления которой нужно смешать:

50 г муки

40 г сахара (лучше тростникового)

35 г масла

Ингредиенты для песочной основаны смешиваем до однородности и выкладываем в форму ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует диаметром 16 см), формируя дно и бортики чизкейка. Выпекаем основу в разогретой до 180 градусов духовке до золотистости примерно 10-15 минут.

Ингредиенты для сырной массы смешиваем до однородности. Персики "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает ломтиками. На запеченную основану выливаем половину сырной массы, выкладываем слой персика, заливаем оставшейся сырной массой и посыпаем крамблом.

Выпекаем в разогретой до 160 градусов, как пояснил судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, до состояния пока чизкейк не будет трястись. Выключаем духовку и оставляем чизкейк внутри охлаждаться.

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