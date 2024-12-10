Известный шеф-повар и ресторатор, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальный домашний чизкейк.
На этот раз "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил добавить в чизкейк персики, но можно заменить их другими фруктами или ягодами, или вообще обойтись без него.
Для основы чизкейка "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 240 г муки
- 90 г сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- 2 щепотки соли
Для сырной массы:
- 400 г сливочного сыра
- 100 г сахара
- 40 г сметаны
- ванильный сахар
- 1 яйцо
Кроме того, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дополнил чизкейк крамблом (хрустящей крошкой сверху), для приготовления которой нужно смешать:
- 50 г муки
- 40 г сахара (лучше тростникового)
- 35 г масла
Ингредиенты для песочной основаны смешиваем до однородности и выкладываем в форму ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует диаметром 16 см), формируя дно и бортики чизкейка. Выпекаем основу в разогретой до 180 градусов духовке до золотистости примерно 10-15 минут.
Ингредиенты для сырной массы смешиваем до однородности. Персики "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает ломтиками. На запеченную основану выливаем половину сырной массы, выкладываем слой персика, заливаем оставшейся сырной массой и посыпаем крамблом.
Выпекаем в разогретой до 160 градусов, как пояснил судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, до состояния пока чизкейк не будет трястись. Выключаем духовку и оставляем чизкейк внутри охлаждаться.
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