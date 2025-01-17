Соискатели образования могут рассчитывать на отсрочку от призыва только в определенных законом случаях, поскольку для этого существуют четкие критерии.

Отсрочку от мобилизации имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше предыдущего.

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы".

Законодательством Украины определены, кто подлежит мобилизации в 2025 году: студенты вечернего или заочного отделения; получающие второе высшее образование; студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень; студенты, отчисленные за отказ от всеобщей военной подготовки. Важно отметить, что студенты, переходящие с курса на курс, сохраняют право на отсрочку. Однако если студент поступает на новый уровень образования после разрыва между семестрами, например, после бакалавриата на магистратуру, он может быть мобилизован.

Кроме того, в 2025 году планируется отмена дневной формы обучения для аспирантов, обучающихся на контрактной основе. Это решение, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, направлено на предотвращение злоупотреблений правом на отсрочку. Если изменения будут приняты, аспиранты, обучающиеся по контракту, не смогут получить отсрочку, хотя это не касается тех, кто поступил на аспирантуру ранее.

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом