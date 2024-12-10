Многие пользователи недорогих ноутбуков или настольных ПК на Windows сталкиваются с тем, что система работает медленно, особенно без предварительной настройки.

Хотя сама установка операционной системы не представляет сложности, её работа по умолчанию может занимать слишком много системных ресурсов.

Автор популярного аккаунта в Twitter Learn Something поделился лайфхаком, как ускорить работу Windows. Его метод основан на отключении одной ненужной функции.

Для применения совета выполните следующие шаги:

Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и выберите пункт «Найти». В строке поиска введите Background Apps («Фоновые приложения»). В результатах поиска выберите первый пункт с пометкой «Параметры системы».

После этого откроется нужный раздел настроек. Автор лайфхака рекомендует полностью отключить переключатель «Разрешить приложениям работать в фоновом режиме». Это действие запретит всем программам выполнять фоновые задачи, что уменьшит нагрузку на процессор и оперативную память.

Если требуется сохранить работоспособность отдельных приложений в фоне, можно оставить включёнными только их. Однако полный запрет фоновых процессов даст более заметный эффект.

Важно понимать, что отключение фоновых приложений не лишает доступа к программам – они останутся доступными для ручного запуска. Единственное неудобство: после перезагрузки компьютера некоторые из них могут снова запускаться автоматически.

Тем не менее, это простой и действенный способ оптимизировать работу системы.

Метод особенно полезен для бюджетных устройств, которые страдают от недостатка мощности, а также для тех, кто хочет продлить срок службы своего оборудования за счёт снижения нагрузки на комплектующие.

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