Победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурык и участница шоу Ирина Прудникова показали, как приготовить праздничное имбирно-медовое печенье.
Для приготовления имбирно-медового печенья звезды "Мастер Шеф" использовали следующие ингредиенты:
- сливочное масло – 40 г
- мед - 80 г
- сахар – 80 г
- яйцо – 1 шт.
- сода – 5 г
- корень имбиря (натертый) – 0,5 ч.л.
- корица – 0,5 ч.л.
- мука – 250 г (+ для подпыления)
Для айсинга (глазури) нам понадобится:
- яичный белок – 1 шт.
- сахарная пудра – 200 г
- лимонный сок – несколько капель
Сначала звезды "Мастер Шеф" смешивают в миске сливочное масло, мед, сахар, яйцо, соду, имбирь и корицу, ставят эту смесь на паровую баню и, постоянно помешивая, прогревают ее примерно до 60 градусов. Температуру можно определить и без термометра.
"На руке чувствуется достаточно горячо, но не делает ожоги", - пояснила победительница "Мастер Шеф".
В медовую массу добавляем просеянную муку и замешиваем тесто до однородности. Когда тесто немного остынет, кладем его между двумя листами пергамента и раскатываем.
Формочками вырезаем печенье желаемой формы, выкладываем его на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут, в зависимости от размера печенья.
Готовому имбирно-медовому печению звезды "Мастер Шеф" дают полностью охладиться, а затем украшают его айсингом. Для приготовления глазури просто сбиваем до однородности яичный белок с сахарной пудрой и лимонным соком.
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