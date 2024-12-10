Украинцев уже предупреждали о возможных отключениях электроэнергии, связанных с вероятными российскими атаками на объекты энергетической инфраструктуры.

Чтобы быть готовыми к таким ситуациям, важно заранее обеспечить себя необходимыми ресурсами и оборудованием.

В первую очередь следует позаботиться о наличии автономных источников света. Рекомендуется приобрести фонари, светодиодные лампы и свечи, а также запастись батарейками или аккумуляторными лампочками.

Альтернативные источники питания, такие как павербанки, помогут зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Наиболее практичными считаются павербанки емкостью 20–30 тысяч мАч, позволяющие многократно заряжать устройства. Если возможно, стоит рассмотреть приобретение аккумуляторных или солнечных батарей.

Для длительных отключений света полезно иметь портативные газовые плиты или туристические горелки, чтобы готовить еду. Альтернативой может стать приобретение дизельного или бензинового генератора, однако его использование разрешено только на улице, чтобы избежать угрозы отравления угарным газом.

Утепление дома, герметизация окон и дверей помогут сохранить тепло. Подготовьте теплую одежду, термобелье и одеяла. В качестве источников обогрева можно использовать автономные системы, не зависящие от электричества.

Чтобы избежать проблем с хранением продуктов, заполните морозильную камеру, которая при отключении света может сохранять температуру до 48 часов. Минимизируйте открытие холодильника, чтобы не терять холод. Подготовьте запас продуктов длительного хранения, которые не требуют приготовления, а также запас питьевой воды и технической воды на несколько дней.

Узнайте также о местах, таких как кафе или магазины с автономными генераторами, которые продолжают работу даже при отключении света.

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