Дачники-початківці дуже часто грішать надмірним внесенням азотних добрив і перепрілого гною під картопля. А тим часом, картопля вимагає більше калію та фосфору, ніж азоту, та помірно родючого ґрунту.

Щороку в Україні вирощується в середньому 19,5 млн. тонн картоплі. Ще б пак, ґрунтово-кліматичні умови України дозволяють отримувати врожаї картоплі в 250-400 ц/га і вище - залежно від технології, родючості ґрунту та біологічних особливостей сорту, що застосовується. Є в українців свої секрети вирощування цього овочу.

Якщо вірити агрономам, то стандартний урожай з куща картоплі повинен мати один або два дуже великі бульби, кілька середніх чи стандартних розмірів та кілька маленьких. Однак буває, що весь урожай однорідно дрібний і це справді сумна ситуація. У такому разі перш ніж звинувачувати погоду, потрібно згадати свої дії від посадки до збирання врожаю, щоб надалі не допускати помилок з догляду.

Так, агрономи стверджують, що якщо картоплю не підгодовувати в процесі цвітіння і після неї, то зібрати справді добрий урожай цієї культури не вдасться.

Чим підгодувати картоплю для росту бульб Без таких мікроелементів, як марганець, бір, цинк та селен бульби не наберуть ні величини, ні смаку. Картопля потребує двох видів добрив: органічні - гній, перегній, компост, деревна зола, торф, сидерати . Вони екологічні та містять у своєму складі всі необхідні для зростання та розвитку мікроелементи;

. Вони екологічні та містять у своєму складі всі необхідні для зростання та розвитку мікроелементи; мінеральні.

Щоб на коренях утворювалися великі бульби, картопляний кущ потребує поживних речовин. Однак отримати їх із ґрунту в достатній кількості рослина може далеко не завжди. Підгодовувати грядки потрібно тричі за сезон:

під час активної вегетації (кінець травня чи початок червня) – азотними сумішами;

у період розвитку бутонів - деревною золою або сульфатом калію;

на початку цвітіння - суперфосфатом або іншими фосфорними сумішами.

Можна скоротити підживлення до двох разів, змішавши калійне та фосфорне добриво.

Підживлення під час цвітіння

Вважається, що період цвітіння картоплі та зав'язування плодів є найкращим для проведення позакореневого підживлення.

Кальцієва селітра допомагає городникам одразу з кількома питаннями: покращує якість плодів, збільшує розмір бульб і робить картоплю стійкішою перед шкідниками.

Для приготування активного складу відро води використовують 1 ст. л. кальцієвої селітри.

Підживлення після цвітіння

Монокалійфосфат зробить диво на картопляній грядці, якщо підгодувати рослини у перші 2 тижні після цвітіння. Можна використовувати інші добрива, які містять фосфор. У липні картоплі не потрібен азот, тому використання таких підживлень стане зайвою справою.

Посилити дію монокалійфосфату можна за допомогою борної кислоти, яку попередньо розчиняють у невеликій кількості теплої води. На відро рідини використовують 2 г засобу. Потім розчин додають 1 ст. л. монокалій фосфату.

Активний склад вносять листом. Якщо підгодовувати картоплю цим засобам під корінь, то станеться розростання коренів на шкоду бульбам.

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