Щороку в Україні вирощується в середньому 19,5 млн. тонн картоплі. Ще б пак, ґрунтово-кліматичні умови України дозволяють отримувати врожаї картоплі в 250-400 ц/га і вище - залежно від технології, родючості ґрунту та біологічних особливостей сорту, що застосовується. Є в українців свої секрети вирощування цього овочу.
Якщо вірити агрономам, то стандартний урожай з куща картоплі повинен мати один або два дуже великі бульби, кілька середніх чи стандартних розмірів та кілька маленьких. Однак буває, що весь урожай однорідно дрібний і це справді сумна ситуація. У такому разі перш ніж звинувачувати погоду, потрібно згадати свої дії від посадки до збирання врожаю, щоб надалі не допускати помилок з догляду.
Так, агрономи стверджують, що якщо картоплю не підгодовувати в процесі цвітіння і після неї, то зібрати справді добрий урожай цієї культури не вдасться.
- органічні - гній, перегній, компост, деревна зола, торф, сидерати . Вони екологічні та містять у своєму складі всі необхідні для зростання та розвитку мікроелементи;
- мінеральні.
Щоб на коренях утворювалися великі бульби, картопляний кущ потребує поживних речовин. Однак отримати їх із ґрунту в достатній кількості рослина може далеко не завжди. Підгодовувати грядки потрібно тричі за сезон:
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під час активної вегетації (кінець травня чи початок червня) – азотними сумішами;
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у період розвитку бутонів - деревною золою або сульфатом калію;
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на початку цвітіння - суперфосфатом або іншими фосфорними сумішами.
Можна скоротити підживлення до двох разів, змішавши калійне та фосфорне добриво.
Підживлення під час цвітіння
Вважається, що період цвітіння картоплі та зав'язування плодів є найкращим для проведення позакореневого підживлення.
Кальцієва селітра допомагає городникам одразу з кількома питаннями: покращує якість плодів, збільшує розмір бульб і робить картоплю стійкішою перед шкідниками.
Для приготування активного складу відро води використовують 1 ст. л. кальцієвої селітри.
Підживлення після цвітіння
Монокалійфосфат зробить диво на картопляній грядці, якщо підгодувати рослини у перші 2 тижні після цвітіння. Можна використовувати інші добрива, які містять фосфор. У липні картоплі не потрібен азот, тому використання таких підживлень стане зайвою справою.
Посилити дію монокалійфосфату можна за допомогою борної кислоти, яку попередньо розчиняють у невеликій кількості теплої води. На відро рідини використовують 2 г засобу. Потім розчин додають 1 ст. л. монокалій фосфату.
Активний склад вносять листом. Якщо підгодовувати картоплю цим засобам під корінь, то станеться розростання коренів на шкоду бульбам.
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