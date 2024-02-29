Как правильно посадить и ухаживать за редиской, чтобы она выросла сладкой, хрустящей и плотной.

Урожай редиса благодаря этим простым советам будет красивым и быстрым. Овощ будет сладким, большим и упругим.

Своими секретами по выращиванию редиса поделилась опытная хозяйка, блоггер и автор страницы «Hroshi na horodi» Юлия.

По словам хозяйки, редиску лучше посеять реже, а не густо.

«Прорывание ее – перевод семян и подрывание корешков. Никогда этого не делала», - отметила Юлия.

Как вырастить сладкую и большую редиску.

Также блоггер рассказала, почему муравьи обгрызают плод редиса:

«В теплице или на участке очень сухо. Муравьи хорошо живут в сухих теплицах, поэтому поливайте все».

Однако с обильным поливом редиса появляются другая проблема – слизни.

«Мокро, тепло, плохо проветривается – место их дома. Поэтому открывайте двери и окна в теплицах постоянно», – радует Юлия.

Если редис не дает урожай из-за почвы, его нужно улучшать или выращивать другой овощ.

По словам хозяйки, необходимо несколько лет делать севосмену.



«Качественные семена, залог вкусной и красивой редиски. Пекучий вкус редису дает нехватку воды. Обильный полив сделает его нежным и вкусным», - заверила опытная хозяйка.

Отметим, что, по словам специалистов, поливать редис необходимо с одинаковым интервалом. Не следует также заливать грядки.

Кстати, высевать редис можно сразу на огород – как только земля достаточно прогреется и просохнет. Ведь редис может выдерживать низкие температуры. Весной редис можно высевать трижды интервалом до 10 дней, а осенью в сентябре.

Редис сеют на глубину 1,5 см за 2–5 см друг от друга. После этого землю приминают и поливают. Для ускорения появления всходов редиса накрывают пленкой или агроволокном.

Большинство сортов редиса созревают за 20–40 дней от всходов.

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