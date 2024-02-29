С посадкой перца на рассаду торопиться нельзя, но и затягивать сроки тоже не стоит. Стало известно, когда лучше всего садить перцы на рассаду в 2024 году.

Как правило, о сроках посадки на рассаду перца дачники часто спорят. Еще бы, одни утверждают, что это нужно сделать еще в феврале, другие призывают не спешить и дождаться конца марта. Стало известно, как это сделать правильно.

Семена перца всходят в среднем около двух недель. На постоянное место рассаду рекомендуют высаживать в возрасте 60-80 дней. Если слишком рано посадить овощ, рассада будет готова к пересадке, прежде чем установится погода. Если посадить семена в конце марта, перец просто не успеет созреть. Оптимально сеять перец на рассаду в период с середины февраля по конец второй декады марта. Даже если всходы появятся позже, чем вы рассчитывали, вы все еще будете надеяться на богатый урожай осенью.

Итак, посевной календарь 2024 года определяет как благоприятные для болгарского перца 1, 2, с 13 по 19, 28 и 29 марта. Посевы, произведенные в марте, по темпам роста быстро догоняют январские и февральские. Но помните, что в конце месяца поздно сеять даже ультраранние сорта, поэтому лучше успеть в начале месяца.

Напомним, что ранние сорта болгарского перца готовы к уборке урожая в среднем через 110-120 дней после появления первой всходов.

Среднеспелым сортам нужно не менее 125-135 дней, а позднеспелым – и вовсе 140 и более.

А вот урожай ранних сортов острого перца можно убирать через 105-110 дней после первой всходов. Среднеспелых – через 115-125, позднеспелых – через 130 дней.

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