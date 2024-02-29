Весенняя обрезка винограда — важнейшая практика для садоводов, стремящихся улучшить плодоношение и контролировать рост лоз.

Вот несколько важных соображений и советов по обрезке винограда весной:

Когда проводить обрезку:

Обрезайте виноград весной, когда температура около +5–7 °C, обычно начиная с марта. Убедитесь, что погода подходит для обрезки.

Некоторые садоводы при обрезке следят за лунными фазами. Виноград старше трех лет обрезают на убывающей луне, чтобы замедлить рост ветвей. Молодые растения обрезают во время растущей луны, чтобы основные побеги стали сильнее.

Цели весенней обрезки:

Улучшение плодоношения: обрезка помогает увеличить количество и качество виноградных ягод. Направив энергию растения на развитие плодов, можно добиться более крупных и вкусных плодов.

Обрезка необходима для прореживания ветвей и предотвращения неконтролируемого роста побегов. Прореживание обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света, что способствует более здоровому винограду.

Прищипывание винограда:

Прищипка предполагает обрезку текущих побегов, растущих в пазухах листьев.

Удалите пасынки, оставив один-два листа у основания. Это предотвращает развитие нежелательных ветвей летом.

Прищипывание способствует улучшению развития ягод и не дает растению направлять энергию на чрезмерный рост побегов.

Дополнительные советы по обрезке:

Обрезание старых побегов: весной удалите все побеги, приносившие плоды в прошлом году, оставив пеньки толщиной 0,5 см.

Длина лозы: контролируйте длину лозы, следя за тем, чтобы она не превышала 180 см.

Оптимальная толщина лозы: стремитесь к толщине лозы 6–12 мм. Срезают побеги тоньше 5 мм или грубее 12 мм.

Длина пенька: при обрезке оставляйте пенек высотой 3 см над почкой.

Удалите затеняющие листья: отрежьте листья, которые затеняют виноград, чтобы обеспечить необходимое воздействие солнечного света.

Следуя этим советам и учитывая такие факторы, как длина, толщина лозы и правильные методы обрезки, садоводы могут оптимизировать производство винограда и добиться желаемого качества плодов.

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