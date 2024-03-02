Следуя этому режиму полива, особенно уделяя особое внимание глубокому поливу в период цветения, вы можете повысить шансы на выращивание более крупных клубней картофеля.

Выращивание крупных и качественных клубней картофеля в домашних условиях предполагает уделение внимания правильному поливу в определенные периоды. Правильный полив считается ключевым фактором получения обильного урожая.

Начальный период (с мая по середину июня):

Если вы посадили картофель в мае, к середине июня клубни в целом имеют достаточное количество воды из почвы, и интенсивный полив в этот период может не понадобиться.

Период цветения:

Как только растения картофеля начнут цвести, очень важно начать обильный полив, чтобы растения получали достаточно влаги.

На полторы сотни картофельных грядок рекомендуется примерно 800 литров воды. Это соответствует примерно 66 ведрам воды (при условии, что одно большое ведро составляет около 12 литров).

Сухая летняя погода:

В случае продолжительной засушливой погоды летом может потребоваться дополнительный полив. Советуют снова полить картофель сразу после цветения растений.

Для этого полива добавьте в воду два стакана сернокислого калия и азофосфата. Эти добавки могут способствовать общему здоровью и развитию растений картофеля.

Адекватная влажность жизненно важна для правильного развития картофеля, а стратегический полив может в значительной степени способствовать успешному и обильному урожаю.

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