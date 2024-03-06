Телефон може мати нові функції, але вони будуть безглузді без довговічного акумулятора.

Поради щодо продовження терміну служби акумулятора телефону, як правильно заряджати телефон:

Порада № 1: взагалі уникайте екстремальних температур, особливо під час заряджання.

Екстремальні температури – найбільші вороги акумуляторів мобільних телефонів. Щоб акумулятор довше залишався у відмінній формі, не піддавайте його впливу надто високих або низьких температур.

Найпоширеніша ситуація, коли телефон занадто нагрівається, - це коли ви занадто довго залишаєте його на сонці влітку, наприклад, на пляжному рушнику, на панелі приладів автомобіля, просто в будь-якому місці, що знаходиться під сонячним промінням.

Якщо у будь-якій з цих ситуацій ваш телефон теж заряджається, буде лише гірше. Постарайтеся тримати його в тіні або хоча б накрити яскравим матеріалом, який менше поглинатиме сонячне тепло.

Як зберегти акумулятор прохолодним під час заряджання телефону:

Дістаньте телефон із чохла.

Не заряджайте телефон у помешканні з поганою вентиляцією.

Не використовуйте телефон під час заряджання протягом тривалого часу.

Увімкніть режим польоту.

Порада №2 щодо правильного заряджання телефону: Оптимальний рівень заряджання телефону становить від 20% до 80%.

Найкращий спосіб зберегти акумулятор телефону - підключити його до мережі з рівнем заряду близько 20% і зарядити до 80-90%. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте швидку зарядку, так як заряджання з 0% призведе до сильного нагрівання, а з 80% швидке заряджання стає менш ефективною.

Порада 3. Перед зберіганням зарядіть акумулятор телефону наполовину.

Якщо ви не плануєте користуватися телефоном протягом тривалого часу, краще зарядити його наполовину. Apple рекомендує вмикати телефон кожні шість місяців і заряджати його до 50%, щоб зберегти заряд батареї. Крім того, обов'язково зберігайте акумулятори мобільного телефону в сухому та прохолодному місці, щоб запобігти їх пошкодженню.

Як правильно заряджати телефон, порада № 4. Уникайте дешевих зарядних пристроїв, використовуйте швидку зарядку в помірних кількостях.

Підроблені зарядні пристрої небезпечні як для телефону, так і користувача. Оскільки компоненти не ізольовані належним чином, існує високий ризик короткого замикання та займання, особливо у вологих середовищах, таких як ванна кімната. Також кабелі низької якості не рекомендуються до використання.

Порада 5. Вимкніть телефон після заряджання, щоб зберегти акумулятор.

Коли ви заряджаєте телефон протягом ночі, відбувається таке: заряд акумулятора падає до 99% і знову починає заряджатися. Це називається крапельною зарядкою, і це відбувається досить часто протягом ночі. Проблема з крапельною зарядкою полягає в тому, що вона виділяє тепло, і якщо в кімнаті жарко або на телефоні лежать якісь предмети, це може пошкодити акумулятор.

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