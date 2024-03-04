Если смартфон печально сигналит красным значком батареи, а времени в обрез, есть несколько действенных советов, как ускорить подзарядку телефона.

Стало известно, как быстро и без вреда для батареи зарядить телефон.

Современному человеку сложно представить жизнь без телефона. И правда, во время войны телефон стал для каждого украинца неотъемлемым устройством – именно благодаря ему каждый из нас узнает актуальную информацию о ситуации в стране и воздушных тревогах. А еще часто возникают ситуации, когда телефонный звонок решает все. Именно поэтому, когда заряд батареи стремится к нулю, многие из нас испытывают панику.

Стало известно, как ускорить зарядку телефона, если времени в обрез.

Используйте проводные зарядные устройства

Беспроводная зарядка – штука удобная, если хочется просто положить на нее смартфон, забыть о нем, а потом забрать полностью заряженным. Но если гаджет печально сигналит красным значком батареи, а времени ограниченное количество, то лучше использовать проводные зарядные устройства.

1. Заряжайте от розетки

Сегодня даже самые мощные ноутбуки и компьютеры последней версии не дадут достаточно мощный заряд через USB-порт. Поэтому лучше найти поблизости розетку и отдать предпочтение традиционному зарядному устройству.

2. Выключите телефон

Если вопрос зарядки стоит крайне остро – то лучше отключить телефон и подождать хотя бы 15-20 минут. Все дело в том, что даже в состоянии сна, лежа просто на столе без дела, смартфон продолжает выполнять целый спектр ресусоемких процессов и все они нуждаются в энергии аккумулятора.

3. Включите режим полета

Обычно в режиме полета техника заряжается в два раза быстрее, чем в обычном, ведь авиарежим на смартфоне отключает все беспроводные подключения: Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth, GPS и радиочастотную связь ближнего действия (NFC).

4. Закройте все приложения

Когда вы сидите в какой-нибудь игре с мощнойграфикой, проценты могут таять на глазах, даже если гаджет подключен к питанию. А приложения, работающие в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи. Поэтому лучше их закрыть.

5. Не перегревайте и не переохлаждайте смартфон

Все смартфоны в современных мобильных устройствах работают на ионно-литиевом аккумуляторе. Такой вид аккумуляторов дольше служит и быстрее заряжается, если не перегревается. Положите телефон или планшет в прохладное место, пока он заряжается, например, подоконник рядом с открытым окном будет то, что нужно.

А еще можно освободить устройство от чехла, тогда зарядка быстро зарядит телефон, если на нем нет ничего лишнего.

6. Включите режим энергосбережения

В этом режиме в телефоне отключаются все функции, кроме основных, а интерфейс операционной системы даже может принимать упрощенный вид, превращая смартфон в телефон с функцией только звонков.

Напомним, что заряд батареи смартфона зависит от нескольких факторов:

Емкость батареи: Чем больше емкость батареи, тем больше энергии она может хранить и, следовательно, дольше будет держаться заряда.

Использование: Интенсивное использование смартфона, такое как просмотр видео, игры или использование приложений, потребляет больше энергии и уменьшает время автономной работы устройства.

Настройки: Некоторые настройки смартфона, такие как яркость экрана, подключение к сетям Wi-Fi или Bluetooth, вибрация, GPS и другие, могут влиять на расход энергии и, соответственно, на время работы от батареи.

Качество сигнала: Плохое качество сигнала мобильной сети или Wi-Fi может заставить смартфон использовать больше энергии для поддержания связи, что сокращает время работы от батареи.

Температура окружающей среды: Высокие или низкие температуры могут уменьшить производительность батареи и сократить время работы устройства.

Состояние батареи: С течением времени емкость батареи может снижаться из-за старения, что приводит к сокращению времени автономной работы смартфона.

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