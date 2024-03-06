Телефон может иметь все новейшие функции, но они будут бессмысленны без долговечного аккумулятора.

Советы по продлению срока службы аккумулятора телефона, как же правильно заряжать телефон:

Совет № 1: вообще избегайте экстремальных температур, особенно во время зарядки.

Экстремальные температуры — самые большие враги аккумуляторов мобильных телефонов. Чтобы аккумулятор дольше оставался в отличной форме, не подвергайте его воздействию слишком высоких или низких температур.

Самая распространенная ситуация, когда телефон слишком нагревается, — это когда вы слишком долго оставляете его на солнце летом, например, на пляжном полотенце, на приборной панели автомобиля, просто в любом месте, находящемся под палящими солнечными лучами.

Если в любой из этих ситуаций ваш телефон тоже заряжается, будет только хуже. Постарайтесь держать его в тени или хотя бы накрыть ярким материалом, который будет меньше поглощать солнечное тепло.

Как сохранить аккумулятор прохладным во время зарядки телефона:

Достаньте телефон из чехла.

Не заряжайте телефон в помещении с плохой вентиляцией.

Не используйте телефон в течение длительного времени во время зарядки.

Включите режим полета.

Совет №2 по правильной зарядке телефона: Оптимальный уровень зарядки телефона составляет от 20% до 80%.

Лучший способ сохранить аккумулятор телефона — подключить его к сети с уровнем заряда около 20 % и зарядить до 80–90 %. Это особенно важно, если вы используете быструю зарядку, так как зарядка с 0% приведет к сильному нагреву, а с 80% быстрая зарядка становится менее эффективной.

Совет 3. Перед хранением зарядите аккумулятор телефона наполовину.

Если вы планируете не пользоваться телефоном в течение длительного времени, лучше зарядить его наполовину. Apple рекомендует включать телефон каждые шесть месяцев и заряжать его до 50 %, чтобы сохранить заряд батареи. Кроме того, обязательно храните аккумуляторы мобильного телефона в сухом и прохладном месте, чтобы предотвратить их повреждение.

Как правильно заряжать свой телефон, совет № 4. Избегайте дешевых зарядных устройств, используйте быструю зарядку в умеренных количествах.

Поддельные зарядные устройства небезопасны как для телефона, так и для его пользователя. Поскольку компоненты не изолированы должным образом, существует высокий риск короткого замыкания и возгорания, особенно во влажных средах, таких как ванные комнаты. Кабели низкого качества также не рекомендуются к использованию.

Совет 5. Отключайте телефон после зарядки, чтобы сохранить аккумулятор

Когда вы заряжаете свой телефон в течение ночи, происходит следующее: заряд аккумулятора падает до 99% и снова начинает заряжаться. Это называется капельной зарядкой, и это происходит довольно часто в течение ночи. Проблема с капельной зарядкой заключается в том, что она выделяет тепло, и если в комнате жарко или на телефоне лежат какие-то предметы, это тепло может повредить аккумулятор.

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