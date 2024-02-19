Вы купили новый смартфон Android. Он сияет новизной, манит своими возможностями, но с чего же начать? Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам!
В этой статье мы рассмотрим 10 первых шагов, которые необходимо сделать, чтобы ваш новый смартфон стал вашим верным помощником и источником радости.
Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не тормозил и не глючил
1. Обновите Android до последней версии:
- Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить обновление.
2. Установите надежный шаблон разблокировки:
- Настройки > Lock screen & security > Screen lock > Pattern.
3. Включите шифрование данных:
- Настройки > Security > Advanced > Encryption & Credentials > Encrypt phone.
4. Настройте учетную запись Google и синхронизируйте данные:
- Настройки > Accounts and backup > Manage accounts > Add account > Google.
5. Избавьтесь от ненужных "раздутых" приложений:
- Нажмите и удерживайте приложение > Удалить.
6. Загрузите нужные приложения:
- Google Play Store > поиск по названию или ключевому слову > Установить.
7. Рассортируйте приложения по папкам:
- Перетащите приложение на другое приложение.
8. Настройте главный экран и панель приложений:
- Длительное нажатие на пустой области > Wallpaper & style, Widgets.
9. Включите темный режим и адаптивную яркость:
- Настройки > Display > Dark mode, Adaptive brightness.
10. Установите антивирусную защиту:
- Google Play Store > поиск "антивирус" > Установить.
Но это только начало!
Помимо этих основных шагов, вы можете сделать еще много всего, чтобы персонализировать свой телефон и сделать его максимально удобным для использования.
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