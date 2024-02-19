Теперь вы будете знать, что нужно сделать с новым смартфоном, и вам не придется платить консультанту магазина за установку приложений и настройку устройства.

Вы купили новый смартфон Android. Он сияет новизной, манит своими возможностями, но с чего же начать? Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам!

В этой статье мы рассмотрим 10 первых шагов, которые необходимо сделать, чтобы ваш новый смартфон стал вашим верным помощником и источником радости.

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не тормозил и не глючил

1. Обновите Android до последней версии:

Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить обновление.

2. Установите надежный шаблон разблокировки:

Настройки > Lock screen & security > Screen lock > Pattern.

3. Включите шифрование данных:

Настройки > Security > Advanced > Encryption & Credentials > Encrypt phone.

4. Настройте учетную запись Google и синхронизируйте данные:

Настройки > Accounts and backup > Manage accounts > Add account > Google.

5. Избавьтесь от ненужных "раздутых" приложений:

Нажмите и удерживайте приложение > Удалить.

6. Загрузите нужные приложения:

Google Play Store > поиск по названию или ключевому слову > Установить.

7. Рассортируйте приложения по папкам:

Перетащите приложение на другое приложение.

8. Настройте главный экран и панель приложений:

Длительное нажатие на пустой области > Wallpaper & style, Widgets.

9. Включите темный режим и адаптивную яркость:

Настройки > Display > Dark mode, Adaptive brightness.

10. Установите антивирусную защиту:

Google Play Store > поиск "антивирус" > Установить.

Но это только начало!

Помимо этих основных шагов, вы можете сделать еще много всего, чтобы персонализировать свой телефон и сделать его максимально удобным для использования.

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