Если выполнить определенные настройки на смартфоне, камера даже в бюджетной модели проявит себя на 100%.

За последние несколько лет люди практически во всем мире отказались от фотоаппаратов. Еще бы, сегодня достаточно взять свой любимый смартфон и лишь пару раз нажать по экрану, чтобы получить снимок на память. Правда, у кого-то качество таких фото лучше, а у кого-то хуже. Но все это поправимо.

Стало известно, чтоесли выставить правильные настройки, то можно получать качественные снимки уровня iPhone. При этом ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно включить определенные опции, которые есть даже на самых недорогих смартфонах.

Итак, первым делом каждый пользователь смартфона на Android должен знать, что в смартфоне нужно указывать качество фото. Производители добавляют такую опцию, чтобы пользователи могли управлять экономией памяти.

Так, если у вас куча свободного места на телефоне, то улучшите качество снимков можно, сделав несколько простых шагов:

заходим в настройки камеры смартфона;

переходим в раздел "Качество фото";

устанавляваем значение "Высокое".

Важно!

На старых Android телефонах может быть пункт "Разрешение фото" вместо "Качество фото" – в любом случае нужно выбрать самый высокий показатель.

Также во многих случаях делать крутые снимки помогает режим искусственного интеллекта (AI). В этом режиме камера старается автоматически подстраиваться под разные объекты, будь то люди, пейзажи или мелкие предметы.

Однако здесь стоит учитывать один важный момент – при использовании AI может утратиться натуральность снимков, поэтому рекомендуется сначала включить эту опцию и провести тестирование в разных сценариях.

И еще, приложение камеры на смартфоне позволяет выбрать соотношение сторон фото. Многие выбирают 21:9 или "Full", ожидая, что сделанный снимок будет идеально смотреться на экране телефона. Но это не так.

Матрица камеры имеет соотношение 4:3 – именно ее и нужно устанавливать. К примеру, если поставить соотношение Full, то смартфон будет принудительно обрезать картинку, пытаясь растянуть ее на весь экран.

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