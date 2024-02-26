Сохранить заряд аккумулятора на смартфоне на более длительный срок помогут очень простые хитрости, которые стоит знать каждому.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора – это вопрос, который волнует всех пользователей смартфонов. Ведь никому не хочется внезапно остаться без связи

Есть несколько очень простых хитростей, которые сэкономят заряд мобильного телефона и обезопасят от неприятного предупреждения «батарея разряжена».

Чтобы максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне, рекомендуется уменьшить яркость дисплея до комфортного минимума или включить режим «Адаптивная регулировка экрана».

Ведь благодаря режиму адаптивности яркость экрана будет подстраиваться под освещение и экономить заряд.

Как сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.

Сохранить заряд аккумулятора на смартфоне также поможет режим энергосбережения. Он оптимизирует функции телефона и увеличит время его автономной работы.

Еще один действенный совет, чтобы сохранить заряд аккумулятора на смартфоне – отключить на время такие модули, как Bluetooth, GPS, Wi-Fi.

Особенно это станет полезным, если отсутствуют возможности их использования или стабильного подключения. Подчеркнем, что при нестабильных подключениях модули непрерывно сканируют сети. Таким образом, батарея смартфона разряжается еще быстрее.

Как сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.

Также для сохранения заряда аккумулятора следует снизить время автоблокировки экрана смартфона. Этот шаг ускорит выключение устройства, если экран телефона долго не горит.

Аккумулятор на смартфоне будет разряжаться медленнее, если установить статическую заставку рабочего стола вместо анимированной. Также полезно будет отключить автовращение экрана, а также функции вибровызова и вибрации при нажатии на экран или кнопку.

Еще одна простая уловка, которая поможет максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне – отключение приложений, работающих в фоновом режиме.

Следует оставить только те, которые обеспечивают связь.

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