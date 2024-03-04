Дізнайтеся, як і коли сіяти насіння помідорів вдома, щоб навесні їх можна було пересадити в сад.

Точне знання того, коли сіяти насіння помідорів вдома є ключем до того, щоб ви отримали максимальну віддачу від своїх рослин протягом вегетаційного періоду.

Це пов'язано з тим, що помідори - це довгострокові культури, для дозрівання яких потрібен деякий час, тому чим раніше ви їх посадите, тим швидше ви зможете насолодитися свіжими помідорами.

Як і коли сіяти розсаду помідорів вдома

Постарайтеся посіяти насіння помідорів у приміщенні приблизно за шість-вісім тижнів до останніх заморозків.

Тому якщо очікувана дата останніх заморозків — 10 травня, відрахуйте як мінімум шість тижнів тому.

З іншого боку, якщо ви почнете сіяти насіння помідорів занадто рано, ви можете отримати розсаду помідорів, яка буде готова до висадки на вулицю до того, як погода стане досить теплою.

Як і коли сіяти розсаду помідорів вдома

Насіння помідорів можна сіяти в окремі горщики або лотки для розсади насіння. Якщо ваші контейнери вже використовувалися раніше, спочатку ретельно очистіть та простерилізуйте їх.

Деяким садівникам подобається створювати горщики для посіву насіння з перероблених матеріалів, що допомагає заощадити гроші та скоротити кількість відходів. Яку б посудину ви не вибрали для посіву насіння томатів, виконайте такі дії, як і коли виростити розсаду помідорів будинку:

1. Заповніть контейнери.

Злегка змочіть свіжу суміш для насіння і додайте її в контейнери. Замість того, щоб заповнювати насіння до країв, залиште трохи простору, щоб полегшити полив, і дайте місце покрити насіння невеликою кількістю суміші.

2. Посадіть насіння.

Помістіть два-три насіння томату в кожен горщик або посадкову комірку. Якщо ви використовуєте лоток, сійте насіння рядами або сіткою на відстані один від одного.

Щоб з крихітним насінням томатів було легше поводитися, висипте їх із пакета з насінням у неглибоку тарілку. Потім за допомогою пінцета перемістіть їх у контейнерах.

Як і коли сіяти розсаду помідорів вдома – крок 3. Засипте насіння ґрунтом.

Насіння томатів не потрібне світло для проростання; засипте їх шаром ґрунту. Альтернативно, ви можете зробити невеликий отвір у ґрунтовій суміші, помістити туди насіння і пальцями заштовхати суміш назад в отвір, щоб покрити насіння.

4. Полийте насіння.

Злегка обприскуйте грунт водою з пульверизатора, щоб допомогти насіння прижитися. Ви також можете налити воду з судини слабким струменем води. Важливо не заливати ґрунтову суміш і не вимивати насіння з місця.

5. Виберіть тепле місце.

Перемістіть контейнери з рослинами, що ростуть, в тепле місце. Верхня частина холодильника - улюблене місце для зберігання горщиків з насінням, або поряд з радіатором (проте ніколи не ставте горщики прямо на радіатори).

Як і коли сіяти розсаду помідорів вдома, крок 6. Тримайте насіння вологим.

Злегка поливайте насіння щодня або два, щоб грунт залишався постійно вологим. Або обприскуйте їх зверху, або поливайте знизу, щоб не пошкодити насіння.

При правильному догляді насіння помідорів проросте через 5-10 днів. Щоб трохи прискорити проростання, можна перед посівом замочити насіння на кілька годин, але це не обов'язково.

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