Узнайте, как и когда сеять семена помидоров дома, чтобы весной их можно было пересадить в сад.

Точное знание того, когда сеять семена помидоров дома, является ключом к тому, чтобы вы получили максимальную отдачу от своих растений в течение вегетационного периода.

Это связано с тем, что помидоры — это долгосрочные культуры , для созревания которых требуется некоторое время, поэтому чем раньше вы их посадите, тем скорее вы сможете насладиться свежими помидорами.

Как и когда сеять рассаду помидоров дома

Постарайтесь посеять семена помидор в помещении примерно за шесть-восемь недель до последних заморозков .

Поэтому, если ожидаемая дата последних заморозков — 10 мая, отсчитайте как минимум шесть недель назад.

С другой стороны, если вы начнете сеять семена помидор слишком рано, вы можете получить рассаду помидор, которая будет готова к высадке на улицу до того, как погода станет достаточно теплой.

Как и когда сеять рассаду помидоров дома

Семена помидор можно сеять в отдельные горшки или лотки для рассады семян. Если ваши контейнеры уже использовались ранее, сначала тщательно очистите и простерилизуйте их.

Некоторым садоводам нравится создавать горшки для посева семян из переработанных материалов , что помогает сэкономить деньги и сократить количество отходов. Какой бы сосуд вы ни выбрали для посева семян томатов, выполните следующие действия, как и когда вырастить рассаду помидор дома:

1. Заполните контейнеры.

Слегка смочите свежую стартовую смесь для семян и добавьте ее в контейнеры. Вместо того, чтобы заполнять семена до краев, оставьте немного пространства, чтобы облегчить полив, и дайте место, чтобы покрыть семена небольшим количеством смеси.

2. Посадите семена.

Поместите два-три семени томата в каждый горшок или посадочную ячейку. Если вы используете лоток, сейте семена рядами или сеткой на расстоянии друг от друга.

Чтобы с крошечными семенами томатов было легче обращаться, высыпьте их из пакета с семенами в неглубокую тарелку. Затем с помощью пинцета переместите их на место в контейнерах.

Как и когда сеять рассаду помидоров дома - шаг 3. Засыпьте семена почвой.

Семенам томатов не нужен свет для прорастания; засыпьте их слоем почвы. Альтернативно, вы можете проделать небольшое отверстие в почвенной смеси, поместить туда семена и пальцами затолкать смесь обратно в отверстие, чтобы покрыть семена.

4. Полейте семена.

Слегка опрыскайте почву водой из пульверизатора, чтобы помочь семенам прижиться. Вы также можете налить воду из сосуда слабой струей воды. Важно не заливать почвенную смесь и не вымывать семена с места.

5. Выберите теплое место.

Переместите контейнеры с растущими растениями в теплое место. Верхняя часть холодильника — излюбленное место для хранения горшков с семенами, или рядом с радиатором (однако никогда не ставьте горшки прямо на радиаторы).

Как и когда сеять рассаду помидоров дома, шаг 6. Держите семена влажными.

Слегка поливайте семена каждый день или два, чтобы почва оставалась постоянно влажной. Либо опрыскивайте их сверху, либо поливайте снизу , чтобы не повредить семена.

При правильном уходе семена помидор прорастут через 5-10 дней . Чтобы немного ускорить прорастание, можно также перед посевом замочить семена на несколько часов, но это не обязательно.

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