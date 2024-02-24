Помидоры – любимцы украинских огородников, украшающие грядки и радующие вкусными плодами. Чтобы получить ранний и богатый урожай, важно правильно подойти к выращиванию рассады.

Подробнее о том, когда сеять помидоры, чтобы получить крепкую рассаду и крупные плоды, читайте далее в материале.

В какое время года следует сеять помидоры на рассаду в 2024 году зависит от сорта томатов:

• Ранние сорта: 80-105 дней от прорастания до плодоношения. Их рекомендуется сеять уже в конце января.

• Среднеспелые сорта: 110-120 дней, поэтому оптимальное время для посева - начало февраля.

• Поздние сорта: 125-140 дней. Их рекомендуется сеять в конце февраля – начале марта.

Следует также учитывать благоприятные дни для посева в 2024 году:

• В феврале: 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29.

• В марте: 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29.

• В апреле: 10, 11, 14.

Как правильно производить посев помидоров? Сначала необходимо выполнить несколько обязательных шагов:

• Выбрать качественные семена: гибридные сорта обеспечивают высокую урожайность и устойчивость к болезням, в то время как сортовые томаты характеризуются натуральным вкусом и разнообразием сортов.

• Подготовить емкость: подходят пластиковые или торфяные стаканчики, пластиковые контейнеры с дренажными отверстиями.

• Заполнить емкость универсальной почвой.

Для посева необходимо поместить в каждый стаканчик по 3 семени, заглубить их на 1-1,5 см, затем присыпать землей и слегка уплотнить. Важно также учесть, что после посева следует полить и накрыть пленкой, а затем поместить в теплое место (до 25°C) для прорастания.

После этого необходимо обеспечить рассаде достаточное количество света, присматривать за ней, выполнять полив раз в 4 дня, а при необходимости производить пикировку. Также перед пересадкой помидоров в открытый грунт следует их закалить. Не забывайте и об оптимальной температуре для пересадки, которая должна быть не ниже 10°C, а также о регулярном поливе и подкормке после посадки в грунт.

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