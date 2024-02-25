Пекинская капуста давно обрела у украинцев заслуженную любовь и стала привычным продуктом на нашем столе. Но вот выращивать эту капусту умеют не все, хотя появились устойчивые к нашему климату гибриды.

О пекинской капусте говорят, что это витаминная батарейка для здоровья. Вот только в Европе о ней узнали лишь в 70-х годов прошлого столетия, поэтому и садят ее лишь единицы. Стимулом, котой подтолкнет украинцев к тому, чтобы выращивать пекинку на своих огородах может стать ее высокая цена, а также возможность получать по 2 урожая в год в средней полосе. Важно только правильно выбрать сорта и сроки посева.

Так, первый раз рекомендуется высевать пекинскую капусту в середине марта, а второй уже в середине июня. При этом помните, что для быстрых всходов необходимо на 24 часа замочить семена в марле перед посевом, которая смочена регулятором роста.

Вегетационный период пекинской капусты варьируется от 40 до 75 дней.



Что же касается комфортных условий для роста пекинской капусты, то нужно учитывать, что это растение светолюбивое, ей некомфортно вблизи высоких кустарников и деревьев.

И правда, пекинская капуста любит свет, умеренную влажность и прохладу. При температуре ниже +13°С и выше +25°С на хороший урожай не стоит рассчитывать. Исходя из этих особенностей культуры, проще всего выращивать пекинскую капусту жителям центральной и северной части Украины.

Хорошими предшественниками для пекинки считаются – тыквенные, корнеплоды, лук, картофель.

Почва должна быть обязательно плодородная и прогретая минимум до 10°. Оптимальная кислотность (pH) 5,5-7, если ниже, потребуется известкование, поскольку кальций и другие элементы питания в кислых почвах могут оказаться недоступными для растений. Также важно удалить корни сорняков и растительные остатки, на которых нередко сохраняются споры килы и возбудителя сосудистого бактериоза – опасных болезней.

Запаздывать с высадкой рассады нельзя, так как увеличиваются риски возникновения цветушности. За 2-3 дня сеянцы обрабатывают инсектицидами для защиты от капустной мухи, крестоцветной блошки и др., а непосредственно перед посадкой обильно поливают. Затем переваливают из кассет с комочком земли, заглубляя не выше первого настоящего листа – это важно для быстрого укоренения и развития.

Схемы посадки для средне- и позднеспелых сортов – 40×60 см, для ранних -45×30-35 см.

Под пекинскую капусту рекомендуется вносить комплексное удобрение: 150 г/ кв. м азофоски, из них 60% дают в рядки при посадке и 40% – в подкормки. Их начинают через 2 недели после высадки рассады. Азот нужен для формирования листьев, фосфор – для образования мощной корневой системы.

После начала образования кочана растениям требуются калий, опять же азот, а также бор и кальций. Недостаток последнего влияет на сосуды быстро развивающихся растений, вызывая увядание внешних листьев и некроз внутренних, из-за чего может появиться мягкая гниль и пострадать сердцевина.

Созревший кочан должен весить около 1-1,2 кг. Его рекомендуется потреблять после среза, так как овощ долго не хранится (максимум – 2-3 месяца).



Напомним, что пекинская капуста – основа многих диет, так как малокалорийная (16 ккал на 100 г) и исключительно витаминная (одной аскорбинки в ней в 2 раза больше, чем в белокочанной капусте). Если весной включать пекинку в рацион, авитаминоз не грозит, настолько она насыщена полезными веществами. Они снижают риск язвенной болезни желудка, регулируют работу нервной системы, очищают кровь, повышают иммунитет. В этой капусте содержится улучшающая обмен веществ лимонная кислота, которая позволяет пекинке долго сохранять яркую окраску и приятный вкус.

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