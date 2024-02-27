Успех выращивания томатов больше зависит от ухода за ними, а не от места, в котором они выращиваются.

Помидоры, будучи несколько привередливыми, часто страдают из-за недостаточного ухода, что приводит к снижению урожая или даже его полной гибели. Опытные садоводы готовы поделиться своим опытом и раскрыть некоторые секреты выращивания крепких растений томата.

Помидоры обычно выращивают рассадным способом, при этом процесс посева начинают в середине марта. Решающее значение имеют правильная подготовка почвы, подбор качественных семян и использование фитоламп для продления светового дня рассады. Недостаточное освещение или воздействие чрезмерно высоких температур могут привести к тому, что растения станут слабыми и вытянутыми.

Для выращивания сильной и крепкой рассады томатов необходимы оптимальные условия. Перед посевом семена следует продезинфицировать, погрузив их в слабый раствор марганцовки на 20 минут с последующим высевом в подготовленную почву.

Затем емкости с рассадой опрыскивают водой, накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое (+25 градусов) и темное место. Необходимы ежедневные проверки, чтобы следить за появлением всходов.

Как только появятся ростки, лотки с рассадой переносят в светлое место, а температуру снижают до +18 градусов. Когда у томатов разовьется два настоящих листа, их пересаживают в отдельные стаканчики. Поливать молодые ростки лучше всего из опрыскивателя, стараясь не намочить листья.

Пересадка на постоянное место представляет собой очередную проблему для томатов. Когда погода станет теплее, рассаду следует постепенно акклиматизировать к уличным условиям, начиная с 15-минутных перерывов на балконе. Следует избегать воздействия прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить ожоги, побеление и потерю листьев.

Перед пересадкой в почву на грядках готовят лунки, содержащие древесную золу и горсть молотых ржаных сухарей. За сутки до посадки в каждую лунку наливают воду, а томаты высаживают на расстоянии 50-70 см в зависимости от сорта, чтобы предотвратить развитие фитофторы. После пересадки воздержитесь от полива растений примерно 10 дней.

Установление режима полива, удаление пасынков, установка опор, внесение удобрений и проведение профилактических мер против грибковых инфекций и вредителей имеют решающее значение для дальнейшего успеха выращивания томатов. Опытные садоводы рекомендуют сажать рядом с томатами бархатцы и настурции, так как эти растения отпугивают вредных насекомых и улучшают качество воздуха.

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