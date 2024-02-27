Если вы любите свои растения и хотите увеличить урожай помидоров, вам точно нужно знать, как правильно обрезать их.

Обрезать растения помидора - необязательная техника, которую некоторые садоводы используют, чтобы поддерживать растения в порядке, манипулировать размером плодов и даже ускорить созревание. Есть одна большая загвоздка: следует обрезать только индетерминантные сорта, которые постоянно дают новые листья и цветы в течение вегетационного периода. Мы расскажем вам, почему просто высадить рассаду помидоров не достаточно.

Улучшенный поток воздуха и меньше заболеваний

С меньшим количеством листьев обрезанные растения менее плотные, что позволяет большему количеству воздуха проходить через растения. Листья сохнут быстрее после дождя, поэтому они менее восприимчивы к болезням, требующим длительной влаги для развития — то, что может быть очень полезным во влажном климате. Кроме того, меньшее количество листьев облегчает обнаружение насекомых-вредителей, которые иначе могли бы быть скрыты густым пологом.

Больший плод помидора

Своевременное обрезание направляет энергию на образование и созревание плодов, а не на увеличение листьев. В общем вы, вероятно, будете иметь меньше плодов на обрезанном растении, но они будут больше. И поскольку обрезанные растения можно посадить чуть ближе друг к другу в землю, поскольку рост очень вертикальный, у вас будет место для дополнительных растений, чтобы компенсировать разницу в количестве урожая.

Ранннесозревание

Когда у листьев и физиологии растения меньше плодов, о которых нужно заботиться, эти плоды созревают быстрее. Это действительно может помочь в климате короткого сезона, где получение урожая помидоров часто является гонкой со временем благодаря ранним осенним заморозкам.

Как обрезать помидоры (только индетерминантные сорта!)

Вы захотите обрезать помидоры в течение всего сезона. Вот что и когда делать:

Помидор при посадке

Удалите нижние листья во время посадки, чтобы можно было глубоко зарыть растения в почву. Если вы сажаете растение Бонни, следуйте указаниям на обертке.

Удалите любые цветы во время посадки (даже если они были там, когда вы купили растение), чтобы энергия пошла на рост листьев, а не на плодоношение на этой ранней стадии

Попытайтесь удалить присоски, пока они молоды, и вы сможете их аккуратно отщипнуть. Фото Джули Мартенс Форни.

Ранний/средний сезон

Удаляйте цветы, пока растения не достигнут 12-18 дюймов в высоту, чтобы растения могли направлять больше энергии на корни.

Удалите все лиственные отростки под первым плодовым скоплением, чтобы они не замедляли развитие плода. Присоски — это маленькие побеги, которые образуются в месте (называемом пазухой), где стебель листа прикрепляется к растущему основному стеблю. В северных регионах многие садоводы идут дальше, удаляя все присоски по мере их возникновения.

Однако в теплых зонах эксперты часто рекомендуют практиковать так называемую обрезку Миссури, когда вы отщипываете листики на конце каждой присоски, оставляя на месте только два базовых листика. Когда листья увеличиваются, они помогают затенять плоды и защищать их от солнечных ожогов. Попытайтесь удалить присоски помидора, когда они достаточно малы, чтобы их можно было зажать пальцами, чтобы не оставить зияющую рану на стебле.

Если вам все же нужно их срезать, используйте острый нож или лезвие секатора, чтобы сделать чистый срез поближе к основному стеблю, не повреждая ткани стебля.

Поздний сезон

Когда вегетационный период близится к концу, растения помидоров часто еще изобилуют плодами. Чтобы ускорить созревание в конце сезона, удалите кончик роста каждого главного стебля примерно за четыре недели до этого. Такой тип обрезки, который называется «верхушка», заставляет растение прекращать цветение и завязывать новые плоды, а направляет весь сахар к оставшимся плодам.

Так плод созреет быстрее, плюс станет более вероятным, что зеленые помидоры, собранные перед заморозками, действительно созреют, когда вы принесете их в помещение. Возможно, вам будет трудно заставить себя это сделать, но оно того стоит, если вы хотите спелых помидоров! Конечно, если вы хотите, чтобы ваши помидоры оставались зелеными для жарки и желе, вы можете пропустить этот шаг.

Источник: Bonnie Plants

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