Багато хто вже пошкодував про те, що пішов на референдум у 2014-му

Ситуація в окупованому Криму з кожним роком окупації погіршується все більше

І все частіше місцеві жителі з ностальгією згадують життя до "кримської весни", коли півострів перебував під контролем України, передає Politeka.net.

На Крим, який страждає від посухи, перетворення на військову базу і засилля росіян, яких, за різними даними, на півострів переїхало вже кілька сотень тисяч, звалилася чергова біда. Стало відомо про те, що окупаційна влада вирішила продати легендарний завод "Масандра".

Ця новина для багатьох кримчан виявилася справжнім потрясінням, оскільки вони почали писати в мережах, що навіть при Україні такого не було, хоча вона теж "рвала Крим".

Що ще було краще при Україні, написала в коментарі користувач Юлія Верченко:

"При Україні ціни були нормальні, і валюта не росла, як гриби під дощем. І щоб рвали Крим? Наведіть приклад. Ні в яке порівняння не йде ситуація до 14 і зараз. Понаїхали, ні пройти, ні проїхати. Ще й третім сортом називають. Я не кажу, де краще, де гірше. Але такої корупції й обдирання народу я в жодній країні не бачила. Та ще й не визнає нас ніхто і ніколи. Крім Нікарагуа😁. А щодо ситуації з туристами й апокаліпсису в медицині, при такій багатій країні, яка пальцем не ворухнула Криму допомогти. Все пізнається в скрутну хвилину. Ошукані кримчани, бідні".

Раніше ми писали про те, що окупанти звинуватили жителів півострова в проблемах з нестачею води. Мовляв, люди крадуть воду і поливають нею городи.

Нагадаємо, окупанти в Криму зізналися в безпорадності, води залишилося дуже мало.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.