С каждым днем все становится только хуже...

В аннексированном Россией Крыму наконец признали проблемы, которые не могут самостоятельно решить

В частности, в водохранилищах Симферополя осталось очень мало воды, а проблема с засухой на полуострове стоит как никогда остро.

Такое заявление сделал в эфире радио "Крым" директор по производству ГУП "Вода Крыма" Игорь Данилович.

По его словам, засуха в Крыму "превзошла все ожидания". Кроме того, дошло до того, что в Симферополе с 16 ноября воду жителям подают по 4 часа в сутки.

На сегодняшний день основными источниками водоснабжения города Симферополя являются водохранилища - это Аянское, Симферопольское и Партизанское, но скоро вода закончится и там.

"Сегодня при проектном объеме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4,9. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,9 проектный объем. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических", – сказал Данилович.

Стоит отметить, что ситуация с водоснабжением Севастополя обстоит несколько лучше, чем на остальной территории оккупированного полуострова. Самый крупный город Крыма имеет лишь один источник пресной воды - Чернореченское водохранилище.

По состоянию на начало сентября оно было заполнено менее чем на треть.

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