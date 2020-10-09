Просроченные таблетки и один педиатр на все село

Жители Крыма жалуются на оккупационные власти и ужасный уровень медицины после аннексии полуострова

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, жители оккупированного Крыма рассказывают об ужасной медицине после оккупации территории Россией.

Местная блогерша рассказала, что сепаратисты очень просчитались, когда выступали за присоединение Крыма к составу РФ. Сейчас об украинской медицине при всех ее проблемах, наверное, крымчане вспоминают как о временах благоденствия.

Блогерша опубликовала скриншот поста в соцсети одной из жительниц Крыма. Женщина "в восторге" от ситуации со здравоохранением на оккупированном полуострове.

"Врачей не хватает. Говорю именно о поселке Приморском. Скорая принимать не хочет. В городе Феодосия ложишься в роддом и у тебя есть право выбора, где лежать: за деньги в палате (прайс там же есть) или в коридоре", - возмутилась крымчанка.

Также она рассказала, что в роддоме беременные женщины получают просроченные медикаменты, а в ее родном поселке остался только один врач-педиатр, который при всем желании не может оказать помощь всем детям.

"Мы же люди, что с нами делают, может пора остановиться?", "Во что превратился Крым? Уж лучше снова в Украину, чем жить так", "Крым убивают, плохо на всех фронтах", "А нас уверяли, что с Россией будет хорошо", "Крым уже не тот", - пишут в комментариях.

Напомним, украинские воины ярко объяснили, почему у РФ нет шансов на Донбассе.

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