Окупанти в Криму недбало ставляться до навколишнього середовища і знищують природу
Так звана місцева влада анексованого Криму абсолютно не реагує на кричущі факти, які провокують екологічну катастрофу на півострові.
Блогер під ніком RoksolanaToday & Кримua на своїй сторінці в Twitte в черговий раз показав, як забруднюється море в Криму, поки російська влада ігнорує проблему.
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Зокрема, в населеному пункті Углове Бахчисарайського району місцевий винний завод зливає відходи виробництва прямо в море, витравлюючи все живе в ньому.
"Кутовий. Насправді ще краще-воду перетворюють на вино! Винзавод зливає відходи свої в море", - з сарказмом підписав блогер фото.
Також на одному з фото помітно, як море змінило свій колір після потрапляння туди відходів з місцевого винного заводу.
Також раніше повідомлялося, що в невелику водойму перетворилося колись одне з найкрасивіших озер Криму, воно практично зникло. Стало відомо, що Краснокам'янське озеро зникає на очах.
Крім того, було розміщено відео в мережі, на якому відображено нинішній стан найкрасивіщого раніше озера. На опублікованих кадрах помітно, що воно обміліло більш ніж наполовину лише за рік.
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