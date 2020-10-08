Оккупанты в Крыму небрежно относятся к окружающей среде и уничтожают природу

Так называемые местные власти аннексированного Крыма совершенно не реагируют на вопиющие факты, которые провоцируют экологическую катастрофу на полуострове.

Блогер под ником RoksolanaToday&КрымUA на своей страничке в Twitte в очередной раз показал, как загрязняется море в Крыму, пока российские власти игнорируют проблему.

В частности, в населенном пункте Угловое Бахчисарайского района местный винный завод сливает отходы производства прямо в море, травя все живое в нем.

"Угловое. На самом деле еще лучше - воду превращают в вино! Винзавод сливает отходы свои в море", - с сарказмом подписал блогер фото.

Также на одном из фото заметно, как море изменило свой цвет после попадания туда отходов из местного винного завода.

Также ранее сообщалось, что в небольшой водоем превратилось некогда одно из красивейших озер Крыма, оно практически исчезло. Стало известно, что Краснокаменское озеро исчезает на глазах.

Кроме того, было размещено видео, на котором запечатлено нынешнее состояние озера. На кадрах заметно, что оно обмелело более чем наполовину лишь за год.

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