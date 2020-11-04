В России организовали новую акцию, посвященную 75-летию победы во Второй мировой войне, которая не минует и Крым

В этот раз из Москвы отправился поезд-музей «Поезд Победы», передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По информации журналистов, маршрут движения состава разделен на две части. Первая пройдет по линии фронта. Вторая часть маршрута победного поезда, после небольшого технического обслуживания, пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток.

Поезд состоит из семи вагонов, причем на окнах дисплеи, которые создают иллюзию путешествия во времени. Каждый из вагонов посвящен отдельной теме.

Первый вагон знакомит с последними предвоенными днями, когда люди ехали по делам, в отпуск, к своим родственникам и друзьям. Следующий вагон — уже «теплушки», которые везли бойцов на фронт. Далее инсталляция, показывающая, как нацисты перевозили пленных в лагеря смерти. Есть в составе поезда также санитарный, банный, штабной вагоны, в одном из них - штаб на колесах маршала Рокоссовского. Есть также вагон бронепоезда. Седьмой – это вагон, в котором победители ехали домой.

Участников экскурсии сопровождает аудиогид, от первого лица рассказывающий историю девушки Лидии, отец которой был машинистом.

Заедет этот поезд и в оккупированный Крым, по поводу чего уже поиронизировал в своем блоге КРЫМский бандеровец.

«У идиотов вечный девятомай. В оккупированный Крым из России прибудет очередной "Поезд победы", в котором тоскующих по войне ватоголовых погрузят в атмосферу "ВОВ". Лохань с победобесным шабашем будет колесить по Крыму с 14 по 21 ноября», – пишет он.

У идиотов вечный девятомай. В оккупированный Крым из россии прибудет очередной "Поезд победы", в котором тоскующих по войне ватоголовых погрузят в атмосферу "ВОВ". Лохань с победобесным шабашем будет колесить по Крыму с 14 по 21 ноября https://t.co/xrBfZHFaJ7 pic.twitter.com/AofNmQJrRI — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 2, 2020

«А можно русские партизаны на крымском мосту под окос пустят?», «А в каком регионе Крыма выращивают такую стойкую и забористую дурь, а главное когда они её курить успевают...», «Очевидно, не дождавшись, поезда с "б*ендеровцами" в 2014, о котором так истерически кричали коллаборационисты в аннексированном Крыму, теперь там вспомнили эту "сценарную заготовку" и решили ей придать новые пропагандистские "патриотические смыслы"», «Электричка 90-х. С*ка, я ее познал, когда на учёбу добирался в 1997 году. Разбитые окна, обоссаные тамбура и прочие прелести бесхозного товара. И это на западной Украине. Я представляю, что творилось в Мухос*анске в 90-е», «Это чтоб водички не хотелось», – пишут в комментариях.

Напомним, крымчане взвыли от беспредела оккупантов и пожаловались на нищету.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.