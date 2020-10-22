За семь лет ничего лучше не придумали

Россия предложила странный способ решения проблемы нехватки воды в Крыму

В частности, российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который также назначен Кремлем "куратором" полуострова, предложил использовать сточные воды, чтобы снабдить Крым водой. Похоже, власти Кремля считают, что такая вода сойдет и людям, и скоту - за 7 лет они ничего лучше не смогли придумать.

Он пояснил, что Россия якобы запустит систему очистки сточных вод, чтобы повторно их использовать на нужды населения, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, план РФ рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год с финансированием на 48 млрд рублей (17,5 млрд грн). Он пояснил, что в настоящий момент на полуострове некоторые работы проводятся с использованием пресной воды из питьевых источников.

"Часть работ, в том числе полив территорий, уборку города, можно было бы делать и технической водой. Поэтому мы сегодня тоже в рамках реконструкции канализационно-очистных сооружений "Южные" предусматриваем дополнительно такую функцию, чтобы не только питьевой водой решать все вопросы, но чтобы разделить на техническую воду и на питьевую", – сказал Хуснуллин.

Напомним, что у Кремля было 7 лет на решение проблемы Крыма с водой, но ни одно предложение не помогло полуострову.

Также ранее сообщалось, что нехватка пресной воды связана не только с тем, что на полуострове началась катастрофичная засуха.

Как объяснила крымская активистка и публицист Лариса Волошина оккупанты перенаселили полуостров россиянами, максимально выдоив полуостров.

Сейчас особенно остро эта проблема стоит в самых больших городах – Симферополе и Севастополе. Такого не было сотни лет на полуострове.

Напомним, украинские воины ярко объяснили, почему у РФ нет шансов на Донбассе.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.