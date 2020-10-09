Прострочені таблетки і один педіатр на все село

Жителі Криму скаржаться на окупаційну владу та жахливий рівень медицини після анексії півострова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, жителі окупованого Криму розповідають про жахливу медицину після окупації території Росією.

Місцева блогерка розповіла, що сепаратисти дуже прорахувалися, коли виступали за приєднання Криму до складу РФ. Зараз про українську медицину при всіх її проблемах, напевно, кримчани згадують як про часи благоденства.

Блогерка опублікувала скріншот поста в соцмережі однієї з мешканок Криму. Жінка "в захваті" від ситуації з охороною здоров'я на окупованому півострові.

"Лікарів не вистачає. Говорю саме про селище Приморське. Швидка приймати не хоче. У місті Феодосія лягаєш в пологовий будинок і у тебе є право вибору, де лежати: за гроші в палаті (прайс там же є) або в коридорі", - обурилась кримчанка.

Також вона розповіла, що в пологовому будинку вагітні жінки отримують прострочені медикаменти, а в її рідному селищі залишився тільки один лікар-педіатр, який при всьому бажанні не може надати допомогу всім дітям.

"Ми ж люди, що з нами роблять, може пора зупинитися?", "У що перетворився Крим? Вже краще знову в Україну, ніж жити так", "Крим вбивають, погано на всіх фронтах", "А нас запевняли, що з Росією буде добре", "Крим вже не той", - пишуть в коментарях.

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