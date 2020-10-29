В сети показали, что во что превратился Северо-Крымский канал, по которому на полуостров шло более 80% всей пресной воды

Соответствующими кадрами на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday, передает Politeka.net.

«Пересохший Северо-Крымский канал и ржавая дамба. Северный Крым. Зато гавань родная же!», – говорится в подписи под снимками.

А фотографии действительно впечатляют. На них можно увидеть, как за шесть лет оккупации канал превратился в локацию для съемок фильмов в духе «Жизнь после людей»: огромные сорняки, поржавевшая дамба, запустение.

В комментария пользователи поиронизировали о том, что крымчане добились главного – быть под властью России, а вода – дело десятое:

«Зато на луне воду нашли...», «А в Крыму без бендер – потеряли», «Роксолана, нужно писать правильно – ГОВ*НЬ, она самая, родная».

В России же тем временем выдумывают все новые способы, как заставить Украину снова пустить воду в оккупированный Крым. Так, «вице-премьер министр» оккупированного Крыма предложил временно перекрыть реку Десну на территории России, которая является притоком Днепра.

По мнению чиновника, таким образом у России получится заставить Украину открыть Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода шла на полуостров, и сделать ее более договороспособной.

Мы также рассказывали о том, что из российского бюджета планируют выделить 50 миллиардов рублей на решение проблемы с пресной водой в Крыму. Таким образом, каждый налогоплательщик РФ на своем кармане ощутит гордость за страну и «возвращение» полуострова.

Напомним, крымчане рассказали, как люди "сгорают" от вируса из-за катастрофической медицины.

Как сообщала Politeka, оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.

Также Politeka писала, что знаменитый российский боксер решил построить дом в Крыму и поплатился.