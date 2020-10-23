Подача воды в оккупированный Крым невозможна в ближайшее время даже при условии возвращения полуострова под контроль Украины

Журналист Лариса Волошина в эфире Апостроф Live назвала три причины, по которым подача воды на полуостров представляется нереальной. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Во-первых, отметила Волошина, возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу невозможно потому, что в Крыму нет субъекта хозяйствования, который должен был эту воду принять, и с которым Украина могла бы подписать соответствующий договор.

«Там в любом документе будет значиться "Российская Федерация, Республика Крым", чего мы не признаем», – пояснила она.

Во-вторых, за шесть лет оккупации и прекращения подачи воды канал и вся его инженерная система были разграблены со стороны полуострова. Поэтому пускать воду по такому объекту – зведомо провальное решение.

Ну и третья причина состоит в том, что вода, которая ранее шла на полуостров. Теперь очень пригодилась Херсонской области, где сегодня сельское хозяйство переживает настоящий бум.

«Херсонская область сейчас цветет, там много воды, там идет большое развитие малых фермерских хозяйств, выращивания рыбы. Все вещи, которых раньше не было. И возникает вопрос: вот дать сейчас воду Крыму, а с этими людьми что делать? Проблема накапливается. Даже если Россия уберется из полуострова, это не значит, что последствия ее хозяйствования можно будет легко решить», – подчеркнула журналистка.

Поэтому, уверена Волошина, вопрос поставки воды в Крым на сегодняшний момент является закрытым.

Напомним, Путин посчитал Украину нищей и напомнил, как хорошо жилось в СССР.

Как сообщала Politeka, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.