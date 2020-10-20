Нехватка пресной воды связана не только с тем, что на полуострове началась катастрофичная засуха

Как объяснила крымская активистка и публицист Лариса Волошина в интервью для журналистов Обозревателя, оккупанты перенаселили полуостров россиянами, максимально выдоив полуостров.

Сейчас особенно остро эта проблема стоит в самых больших городах – Симферополе и Севастополе. Такого не было сотни лет на полуострове.

"Виновата не только засуха. До оккупации в Крыму проживало 2 млн человек, а теперь – 3 млн. В Севастополе жило 20 тысяч человек, а сейчас уже 55 тыс. Это тоже влияет на природные ресурсы", – отметила Волошина.

По словам публициста, к тому же в Крыму все лето длился активный туристический сезон. В период водного кризиса и пандемии "ковида" Крым посетило 3,5 млн туристов. А в Севастополе открыли госпиталь для лечения коронавируса у всех российских военных, в том числе и на кораблях.

"С одной стороны, россияне на весь мир жалуются, что нет воды, а с другой – продолжают завозить людей на лечение, отдых и на военную службу, перенаселяя таким образом весь полуостров", – отметила Волошина.

Также ранее сообщалось, что из оккупированного Крыма уезжают местные жители, а на их место приходят россияне. Об этом сообщил блогер Крымский бандеровец.

По его словам, замещение населения происходит активно - пока понаехи массово прут в Крым, жители полуострова выезжают из него куда подальше. В частности, местные жители жалуются на массовые проблемы полуострова.

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