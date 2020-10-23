Планы оккупантов отдать под застройку территории аэродрома «Заводское» под Симферополем вызвали волну протестов

Правда, волна эта прокатилась лишь в соцсетях, а также вылилась в видеообращение сотрудников аэропорта к российскому президенту Владимиру Путину, передает Politeka.net.

Как известно, на месте аэродрома планируют построить новый жилищный комплекс, куда затем переселят около 40 тысяч россиян. Такие перспективы не на шутку разозлили крымчан, которые и так уже не знают, куда деваться от наплыва граждан РФ.

Они создали петицию с требованием не допустить застройку аэродрома, а также внезапно прозрели, поняв, что натворили в 2014 году, когда радостно побежали на референдум.

«Теперь всё ясно. Весной 14 им не мы были нужны, а наша территория. А мы тепер, аки индейцы в резервации», «Всю жизнь ОВЦА волков боялась, ну а сожрал её ПАСТУХ», «И так уже все застроили. Сколько можно?! Не Крым, а сплошной бетон», «Как сказал недавно один из местных блогеров - крымчане стали терпилами», «И не только аэродромы уничтожаются. Сколько закрылось больниц, школ, детсадов, предприятий?! Люди перестали улыбаться», «Украина «Заводское» не трогала», «Сколько по нашему родному городу долгостроев, недостроев, недоделок, рукожопства! Масса! Кукольный театр, мост на Гагарина, общежитие для студентов возле озера в районе радиорынка, новая больница имени Семашко с трещиной в фундаменте, парк имени Гагарина ... У вас, за что не возьмётесь, всё превращается в га*но, уважаемые . Не трогайте готовый действующий аэродром!!! Вы новый не в состоянии доделать и создать!!! Не ломайте то, что создали без вас и задолго до вас умные, преданные по-настоящему своему делу и Родине люди!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что из карманов россиян власти планируют отдать на Крым еще 50 миллиардов рублей, чтобы решить проблему с водой.

Напомним, Россия собирается снабдить крымчан сточными водами.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.