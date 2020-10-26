Житель Симферополя так и не дождался томографии

В оккупированном Россией Крыму возникла критическая ситуация с коронавирусом - все больницы заполнены, и новых пациентов отказываются принимать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Крым. Реалии".

Так, 47-летний житель Симферополя Руслан Москвин, по словам родных, имел крепкое здоровье, однако умер за девять дней болезни.

Мужчина рассказывал друзьям, как с хрипами в легких и температурой выше 39 градусов он умолял бригаду "скорой" забрать его в больницу.

"Прошу: "Девчонки, заберите меня". "Нет, - отвечают, - мест нет. Жди. Если тест на ковод будет положительный, тут уже Роспотребнадзор приедет, тебя заберет". Утром звоню на компьютерную томографию: три с половиной тысячи рублей стоит. "Ничем помочь не можем, очередь только на субботу", - рассказывал он друзьям.

Однако до субботы Руслан не дожил и умер через три часа после отъезда дежурной бригады "скорой", которая так и не забрала его в больницу.

При этом ни родные, ни журналисты крымских СМИ до сих пор не увидели результаты теста на коронавирус Москвина. В свидетельстве о смерти написано "неуточненная кардиомиопатия". Известно, что у родных Руслана диагностировали вирусную пневмонию.

Напомним, Россия собирается обеспечить крымчан сточными водами.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

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