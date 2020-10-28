В оккупированной Керчи прошел заплыв «Доплыть до Победы»

Он был посвящен 75-ой годовщине победы во Второй мировой войне и активно освещался в крымских СМИ.

Заплыв протяженностью 555 километров стартовал в российском Новороссийске 19 октября, а завершится в Севастополе 7 ноября.

Он проходит по маршруту Новороссийск – Сукко – Анапа – Благовещенская – Веселовка – Керчь – мыс Опук – мыс Чауда – Феодосия – Судак – Алушта – Ялта – Форос – Балаклава – 35 Береговая батарея – Севастополь.

Мероприятие не осталось в стороне от внимания блогеров, которые рассказывают о жизни Крыма в оккупации.

«Оккупанты тренируются уматывать из Крыма вплавь: в Керчи прошел заплыв «Доплыть до Победы», посвященный 75-летию победобесия. Ноябрь на носу, а у этих маразматиков вечный девятомай. За что бы рашисты ни взялись, все у них превращается в д*рьмо», – отметил КРЫМский бандеровец.

Оккупанты тренируются уматывать из Крыма вплавь: в Керчи прошел заплыв «Доплыть до Победы», посвященный 75-летию победобесия. Ноябрь на носу, а у этих маразматиков вечный девятомай. За что бы рашисты ни взялись, все у них превращается в дерьмо https://t.co/NRGTpADKBp pic.twitter.com/2mdMxXSKwP — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) October 27, 2020

«Подходил к концу месяц октябрь. Победобесию не было видно конца и края. Тоже всегда хотели узнать, как живут люди без головного мозга? Теперь вы знаете!», – добавляет блогер Vitauskas.

Ранее мы писали о том, что оккупанты похвастались новой базой для российских военных под Симферополем.

«Коллаборант Константинов радостно сообщил о новой воинской части, которую отстроили для российских военных в Перевальном под оккупированным Симферополем. И водичку сюда провели, а вы и дальше в тазиках купайтесь», – написал блогер Крымский бандеровец.

Напомним, Россия собирается снабдить крымчан сточными водами.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.