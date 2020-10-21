Оккупанты хотят создать в Крыму самостоятельную армию, которая смогла бы проводить наступательные операции без необходимости вмешательства военных с территории РФ

Как передает Politeka со ссылкой на GuildHall, такая мысль была озвучена во время конференции "О проблемных вопросах водоснабжения и эксплуатации водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации".

Так, по мнению главного консультанта службы по вопросам реинтеграции и деоккупации представительства президента Украины в Крыму Антона Твердовского, в данный момент Москва создает на территории полуострова самостоятельную армию, которая будет способна проводить наступательные операции без переброски ресурсов из России. Для этого в аннексированном Крыму необходимо создать дополнительную инфраструктуру и обеспечить дополнительное водоснабжение.

"На сегодняшний день военно-политическое руководство РФ ставит цель на временно оккупированной территории доведение межвидовой группировки войск до уровня самостоятельной ударной армии. Это военная группировка, которая способна самостоятельно обеспечивать любые наступательные операции без усиления за счет переброски ресурсов из Южного военного округа РФ, например", - сказал Твердовский.

Так, эксперт напомнил о милитаризации молодежи в Крыму - в частности, о привлечении детей и подростков в "Юнармию". Он отметил, что оккупанты привлекают детей в такие формирования для изменения национальной идентичности юных жителей Крыма, для пропаганды войны и насилия.

Также эксперты отмечают, что на территории Крыма после аннексии появилось большое количество российских военных, потому для содержания такого количество военных возникает потребность и в дополнительном водоснабжении и оборудовании инфраструктуры (жилье, новые военные части и базы).

Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости.

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