Корінні кримчани все частіше висловлюють своє невдоволення через приїзд на півострів жителів Росії

Росіяни тим часом не можуть зрозуміти, чому їх перестали "любити корінні жителі півострова".

Блогер RoksolanaToday&КрымUA розмістила в Тwitter скріншот листування жінки, яка переїхала до Криму з Красноярська, і корінних жителів.

"Поки відчуття не дуже зрозумілі. Все ж Крим-це якась зовсім окрема країна, до багато чого доводиться звикати, тому всі висновки буду робити через пару місяців",- пише в соцмережі якась Євгенія Висотіна, яка переїхала до Криму з Красноярська.

Кримчани натякнули жінці, яка, крім усього іншого, приїхала до Криму будучи ще й вагітною, тобто скоро ще на одного росіянина на півострові стане більше, що вже вважають небезпечним для своєї Батьківщини таку кількість приїжджих.

В онлайн-дискусії російських коментаторів можна було відрізнити за однією ознакою: позамежне хамство навіть по відношенню до жінок, надмірне вживання вульгаризмів і розв'язний тон спілкування.

"Ще ніде не бачила таких негативно налаштованих на приїжджих жителів. Моторошно неприємно. Це ж не ваша земля. Це земля планети Земля - російська. Обирайте вподобаний вами варіант",- нахабно заявила Височина.

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