Коренные крымчане все чаще выражают свое недовольство из-за приезда на полуостров жителей России

Россияне тем временем не могут понять, почему их перестали "любить коренные жители полуострова".

Блогер RoksolanaToday&КрымUA разместила в Тwitter скриншот переписки женщины, переехавшей в Крым из Красноярска, и коренных жителей.

"Пока ощущения не очень понятные. Все же Крым — это какая-то совсем отдельная страна, ко многому приходится привыкать, поэтому все выводы буду делать через пару месяцев", - пишет в соцсети некая Евгения Высотина, переехавшая в Крым из Красноярска.

Крымчане намекнули женщине, которая, кроме всего прочего, приехала в Крым будучи еще и беременной, то есть скоро еще на одного россиянина на полуострове станет больше, что уже считают опасным для своей родины такое количество приезжих.

В онлайн-дискуссии российских комментаторов можно было отличить по одному признаку: запредельное хамство даже по отношению к женщинам, чрезмерное употребление вульгаризмов и развязный тон общения.

"Еще нигде не видела таких негативно настроенных на приезжих жителей. Жутко неприятно. Это же не ваша земля. Это земля планеты Земля - российская. Выбирайте понравившийся вариант", - нагло заявила Высочина.

Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.