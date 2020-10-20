Нестача прісної води пов'язана не тільки з тим, що на півострові почалася катастрофічна посуха

Як пояснила Кримська активістка і публіцист Лариса Волошина в інтерв'ю для журналістів Обозревателя, окупанти перенаселили півострів росіянами, максимально видоївши півострів.

Зараз особливо гостро ця проблема стоїть у найбільших містах-Сімферополі та Севастополі. Такого не було сотні років на півострові.

"Винна не тільки засуха. До окупації в Криму проживало 2 млн осіб, а тепер – 3 млн. У Севастополі жило 20 тисяч осіб, а зараз вже 55 тис. Це теж впливає на природні ресурси", – зазначила Волошина.

За словами публіциста, до того ж у Криму все літо тривав активний туристичний сезон. У період водної кризи і пандемії "ковіда" Крим відвідало 3,5 млн туристів. А в Севастополі відкрили госпіталь для лікування коронавірусу у всіх російських військових, в тому числі і на кораблях.

"З одного боку, росіяни на весь світ скаржаться, що немає води, а з іншого - продовжують завозити людей на лікування, відпочинок і на військову службу, перенаселяючи таким чином весь півострів", – зазначила Волошина.

Також раніше повідомлялося, що з окупованого Криму їдуть місцеві жителі, а на їх місце приходять росіяни. Про це повідомив блогер Кримський бандерівець.

За його словами, заміщення населення відбувається активно-поки понаїхали масово пруть до Криму, жителі півострова виїжджають з нього куди подалі. Зокрема, місцеві жителі скаржаться на масові проблеми півострова.

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