Знаменитий російський боксер Костянтин Цзю будує будинок в окупованому Криму і вже став жертвою недобросовісних працівників

Про те, що 51-річного спортсмена, який зазіхнув на ділянку вкраденої в України території, обікрали, розповіли на сторінці "Кримське ХамНство" в Twitter.

"Костя дзю, який купив земельну ділянку в Оленівці Чорноморського району, будує там нех**вий такий будинок. Найняв бригаду будівельників з да*нбасу для обробки, а ті сп*дили у нього кахель, ламінат, шпалери і з**бнули в ростов. Зараз дружина його підняла всіх лягавих району, щоб знайшли", – пише автор.

"Не сп**дили, а націоналізували для "молодої республіки". Це ж у них так називається?", "Це така НЕП ніким не визнаної республіки", "всі більшовики з цього починали, хто банки, хто кахель;) так їх буржуїнів!!!", "Донбаські ф*шистобіндеравці детектед", "Ай фулігани", "Дик давно вже. Кримнаш і все, як годиться", – іронізують у коментарях.

Про намір побудувати будинок у Криму Цзю заявив ще в 2014 році, відразу після окупації півострова.

"Тут класно! Ніякі Емірати не потрібні! Робота може бути, де завгодно. А один з відпочинків у мене пов'язаний з Кримом, я планую побудувати будинок в Чорноморському, звідки мій дідусь", – говорив він журналістам.

Раніше Цзю жив з сім'єю в Австралії, але в 2012 році він вирішив продати маєток під Сіднеєм. Наприкінці 2013 року він розлучився з дружиною, в шлюбі з якою народилися троє дітей, і після цього повідомив, що повернувся в Росію і "готовий почати все з нуля".

Костянтин Цзю – радянський, російський та австралійський боксер, триразовий чемпіон СРСР, дворазовий чемпіон Європи і чемпіон світу серед любителів, абсолютний чемпіон світу серед професіоналів. Заслужений майстер спорту СРСР.

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