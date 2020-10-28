Знаменитый российский боксер Константин Цзю строит дом в оккупированном Крыму и уже стал жертвой недобросовестных работников

О том, что 51-летнего спортсмена, который позарился на участок украденной у Украины территории, обворовали, рассказали на странице «Крымское ХамНство» в Twitter.

«Костя дзю, который боксёр, купил земельный участок в Оленёвке Черноморского района, строит там них**вый такой дом. Нанял бригаду строителей из да*нбаса для отделки, а те сп**дили у него кафель, ламинат, обои и с**бнули в ростов. Щас жена его подняла всех легавых района, чтоб нашли», – пишет автор.

«Не сп**дили, а национализировали для "молодой республики". Это же у них так называется?», «Это такая НЭП никем не признанной республики», «Все большевики с этого начинали, кто банки, кто кафель ;) Так их буржуинов!!!», «Донбасские ф*шистобиндеравцы детектед», «Ай фулиганы», «Дык давно уже. Крымнаш и все, как положено», – иронизируют в комментариях.

О намерении построить дом в Крыму Цзю заявил еще в 2014 году, сразу после оккупации полуострова.

«Здесь классно! Никакие Эмираты не нужны! Работа может быть, где угодно. А один из отдыхов у меня связан с Крымом, я планирую построить дом в Черноморском, откуда мой дедушка», – говорил он журналистам.

Ранее Цзю жил с семьей в Австралии, но в 2012 году он решил продать имение под Сиднеем. В конце 2013 года он развелся с женой, в браке с которой родились трое детей, и после этого сообщил, что вернулся в Россию и «готов начать все с нуля».

Константин Цзю – советский, российский и австралийский боксер, трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Заслуженный мастер спорта СССР.

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