Вокруг реконструкции Херсонеса Таврического в оккупированном Крыму разгорелся новый скандал

В этот раз причиной стало то, что на сайте "Авито" появилось объявление о продаже демонтированной плитки.

На него обратив внимание житель Феодосии Александр Талипов, о чем написал на своей странице в Фейсбук, снабдив публикацию соответствующими скринами.

«Налетай на эксклюзив, брусчатка из Херсонеса, почти даром, с положительной энергией, сотни лет пролежала в музее, может теперь у вас во дворе полежать! А если серьезно, это не жесть? Что там вообще творится?», – негодует он.

Что касается самого объявления, то его автор сообщает:

«Супep эклюзивный мaтериaл!!! Брусчатка из Хeрcонеса Tавpичеcкoгo (мecтo крещения князя Bладимира), кoторую мы акккуратно демонтировaли и гoтoвы отпрaвить истиннoму ценителю. Общая плoщaдь болeе 1000 м2. Это кaмни, кoтopыe почти 100 лет пpолeжaли во всемиpнoм наcлeдии ЮHEСKО, неcoмнeнно могут украсить и зарядить положительной энергетикой вашу территорию».

Однако пользователи засомневались в исторической ценности плитки, написав, что она появилась там еще до оккупации.

«Плитка, насколько я помню, там в укр.времена уложена. Но цинизм, фантастический», – написал Тихон Синицин.

Отметим, что после резонанса объявление исчезло, а в фирме, от имени которой оно было якобы подано, оправдались:

«Это был всего лишь маркетинговый ход. У нас менеджер такой «креативный», пытался зачем-то ввести покупателей в заблуждение, за что и получил по голове сегодня… У нас такого нет».

Однако местным журналистам «продавец» говорил о том, что всю предложенную брусчатку забронировал покупатель из Москвы.

Как мы писали, сейчас впритык к древнему городищу музея-заповедника «Херсонес Таврический» монтируют новую смотровую площадку и уже проложили множество деревянных и металлических конструкций. Бывший замдиректора музея по развитию Павел Кузенков считает, что под видом развития Херсонес фактически уничтожают.

Напомним, оккупанты устроили массовое преследование крымчан, вынесено 140 приговоров.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.