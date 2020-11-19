Многие уже пожалели о том, что пошли на референдум в 2014-м

Ситуация в оккупированном Крыму с каждым годом оккупации ухудшается все больше

И все чаще местные жители с ностальгией вспоминают жизнь до «крымской весны», когда полуостров находился под контролем Украины, передает Politeka.net.

На Крым, который страдает от засухи, превращения в военную базу и засилья россиян, которых, по разным данным, на полуостров переехало уже несколько сотен тысяч, свалилась очередная беда. Стало известно о том, что оккупационные власти решили продать легендарный завод «Массандра».

Эта новость для многих крымчан оказалась настоящим потрясением, поскольку они начали писать в сетях, что даже при Украине такого не было, хотя она тоже «рвала Крым».

Что еще было лучше при Украине, написала в комментарии пользователь Юлия Верченко:

«При Украине цены были нормальные, и валюта не росла, как грибы под дождём. И чтобы рвали Крым? Приведите пример. Ни в какое сравнение не идёт ситуация до 14 и сейчас. Понаехали, ни пройти, ни проехать. Ещё и третьим сортом называют. Я не говорю, где лучшие, где хуже. Но такой коррупции и обдирания народа я ни в одной стране не видела. Да ещё и не признает нас никто и никогда. Кроме Никарагуа😁. А насчёт ситуации с туристами и апокалипсиса в медицине, при такой богатой стране, которая пальцем не шевельнула Крыму помочь. Все познаётся в трудную минуту. Обманутые крымчане, бедные».

Ранее мы писали о том, что оккупанты обвинили жителей полуострова в проблемах с нехваткой воды. Мол, люди воруют воду и поливают ею огороды.

Напомним, оккупанты в Крыму признались в беспомощности, воды осталось очень мало.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.