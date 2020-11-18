Ті, хто стверджує, що Крим - це Україна, отримають в Росії термін до чотирьох років

Відповідний пакет законів, що стосуються заборони відчуження російської території, прийняла Держдума РФ, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

"Будь-які заклики відокремити від Росії регіон або його частину неприпустимі і повинні суворо припинятися. Якщо заклик до відчуження територій РФ пролунав вперше, то відповідальність буде адміністративною, доведеться заплатити істотний штраф. Якщо правопорушення повториться, то відповідальність стане вже кримінальною – до чотирьох років позбавлення волі. У разі якщо слідом за закликами підуть дії, то покарання може скласти до десяти років в'язниці", – заявив спікер палати В'ячеслав Володін.

Також депутати підвищили штрафи за публічні заклики про відчуження території, і тепер вони складуть від 200 тисяч до 400 тисяч рублів.

"Гуманненько. У Гітлера розстрілювали за таке", " Крим – це Україна, тимчасово окупована Путіним!", "А за відчуження чужих територій не уточнила", "а за" Крим - не Россія" – двушечку?", – пишуть у соцмережах.

Раніше ми писали про те, що російський пропагандист Олександр Сладков заявив, що Україна швидше віддасть Крим туркам за підтримку Анкари у звільненні Донбасу, ніж росіянам. Він упевнений, що якщо Україна захоче повторити карабахський сценарій на сході, то програє, оскільки у неї немає сильного союзника, а народ Донбасу !воювати навчився!.

Нагадаємо, окупанти, замість забезпечення кримчан водою, почали робити труни з картону.

Як повідомляла Politeka, кримчани тепер будуть пити воду за розкладом.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.