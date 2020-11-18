Те, кто утверждает, что Крым – это Украина, получат в России срок до четырех лет

Соответствующий пакет законов, касающихся запрета отчуждения российской территории, приняла Госдума РФ, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться. Если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то ответственность будет административной, придется заплатить существенный штраф. Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной - до четырех лет лишения свободы. В случае если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы», – заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Также депутаты повысили штрафы за публичные призывы об отчуждении территории, и теперь они составят от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

«Гуманненько. У Гитлера расстреливали за такое», «Крым – это Украина, временно оккупированная Путиным!», «А за отчуждение чужих территорий не уточнила», «а за "Крым - не Россия" – двушечку?», – пишут в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что российский пропагандист Александр Сладков заявил, что Украина скорее отдаст Крым туркам за поддержку Анкары в освобождении Донбасса, чем россиянам. Он уверен, что если Украина захочет повторить карабахский сценарий на востоке, то проиграет, поскольку у нее нет сильного союзника, а народ Донбасса «воевать научился».

Напомним, оккупанты, вместо обеспечения крымчан водой, начали делать гробы из картона.

Как сообщала Politeka, крымчане теперь будут пить воду по расписанию.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.